Levent Çukur, Türk profesyonel boks tahinin ilk orta hakemi oldu

Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenen Dünya Boks Organizasyonu (WBO) ve Dünya Boks Birliği (WBA) kadınlar dünya şampiyonluk maçında eski şampiyon boksör Levent Çukur, orta hakemlik yaptı. Çukur, Türk profesyonel boks tahinin ilk orta hakemi ünvanın sahibi oldu.

Berker İşleyen

Almanya’nın Hamburg şehrinde gerçekleştirilen WBO ve WBA kadınlar dünya şampiyonluk maçının orta hakemi eski dünya şampiyonu boksör Levent Çukur oldu. Çukur, böylece Türk profesyonel boks tahinin ilk orta hakemi ünvanını elde etti.

Gecede EC Boxing Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ceylan, Antrenör Bülent Başer ve dünya şampiyonu Sebastion Formella da Levent Çukur’u yalnız bırakmadı.

Aynı zamanda Almanya Boks Federasyonu BDB tarafından hakemler boks kurulu başkanı olarak atanan Çukur, hakemlere seminerler vermesi için de yetkilendirilerek, göreve başladı. Hedefinin profesyonel boksta Türkiye’nin adını dünya tarihine altın harflerle yazmak olduğunu belirten Çukur, "Bu manada çalışmalarımız son sürat devam ediyor. Yüzlerce öğrencim şu an dünyanın çeşitli yerlerinde maçlara çıkıyor. Oğlum Emre, dünya şampiyonluk maçına doğru emin adımlarla yürüyor. Sokaklarda gençlerimiz suça bulaşmasın diye getirip boksa başlatarak, daha disiplinli bir hayat yaşamalarını sağlıyoruz" şeklinde konuştu.

Levent Çukur’un sahibi olduğu Leo’s Boxgym isimli boks okulunun basın danışmanı Vedat Alyaz da Avrupa’da yaşayan Türklerin boksun her alanında ay-yıldızlı bayrağı en iyi şekilde temsil ettiğini söyledi.

Anahtar Kelimeler:
Boks
