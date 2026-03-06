Okan Buruk Beşiktaş derbisi için kararını verdi! İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i

Süper Lig’de zirveyi bırakmayan ve Ziraat Türkiye Kupası’nda da yoluna kayıpsız devam eden Galatasaray, kritik bir döneme giriyor. Sarı-kırmızılı ekip, ligdeki şampiyonluk yarışını sürdürürken bir yandan da Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool ile oynayacağı çeyrek final mücadelesine hazırlanıyor. Yoğun fikstür öncesinde gözler şimdi Beşiktaş derbisine çevrildi.

OKAN BURUK DÖNEMİNDE DERBİ ÜSTÜNLÜĞÜ

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ezeli rakiplerine karşı dikkat çeken bir performans sergiliyor. Sarı-kırmızılılar son dört sezonda Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile oynadığı 27 karşılaşmanın 16’sını kazanmayı başardı. Bu süreçte 6 maç berabere sonuçlanırken Galatasaray yalnızca 5 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

DOLMABAHÇE’DE BEŞİKTAŞ ÜSTÜN

Buna karşın Beşiktaş’ın 2016 yılında yenilenen stadında oynanan derbiler Galatasaray için pek de parlak geçmedi. İki takım arasında Dolmabahçe’de oynanan son 9 derbinin 7’sini Beşiktaş kazanırken, sarı-kırmızılı ekip bu süreçte sadece 1 galibiyet ve 1 beraberlik elde edebildi.

DERBİ ÖNCESİ ROTASYON

Galatasaray, Alanyaspor deplasmanı dönüşünde bir günlük izin yaptıktan sonra derbi hazırlıklarına başladı. Teknik heyet, Türkiye Kupası maçında bazı yıldız isimleri dinlendirerek derbiye sakladı. Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Mario Lemina, Lucas Torreira, Gabriel Sara ve Victor Osimhen’in Beşiktaş karşısında ilk 11’de sahaya çıkması bekleniyor.

MUHTEMEL 11 ŞEKİLLENİYOR

Teknik direktör Okan Buruk’un planında savunma hattında Uğurcan’ın önünde Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı ve Ismail Jakobs’un yer alması öngörülüyor. Orta sahada Lemina ile Torreira ikilisi görev yaparken, hücum organizasyonlarının merkezinde Gabriel Sara olacak. Kanatlarda Leroy Sane ve Barış Alper Yılmaz’ın forma giymesi beklenirken, gol yollarında Victor Osimhen’in görev alması planlanıyor.

KULÜBEDE GÜÇLÜ OPSİYONLAR

Galatasaray’da teknik heyetin elini rahatlatan bir diğer unsur ise yedek kulübesindeki alternatifler. Noa Lang, Yunus Akgün, Mauro Icardi, Sacha Boey ve Wilfried Singo’nun maçın gidişatına göre oyuna dahil edilmesi bekleniyor. Bu isimler, derbide Galatasaray’ın en önemli hamle kozları olacak.