Levent Kırca ve Oya Başar'ın kızı Ayşe son haliyle şoke etti! Meğer sevilen dizinin yıldızıymış

Bir döneme damga vuran Olacak O Kadar projesiyle Türk izleyicisinin kalbini çalan Levent Kırca, 1985 yılında meslektaşı Oya Başar ile dünyaevine girmişti. Ünlü çift, 1994 yılında kızları Ayşe'yi kucaklarına almıştı. Anne ve babası gibi sanata yönelen Ayşe Kırca, şimdilerde hem güzelliği hem de rol kabiliyetiyle dikkatleri üzerine topluyor.

Oya Başar ve Levent Kırca, 1985 yılında evlenip 2000 yılında boşanma kararı almışlardı. 2001 yılında tekrar evlenen ünlü çift, 4 yılın ardından yeniden yollarını ayırmıştı.

İkilinin kızları Ayşe Kırca, New York Akademi'de 4 yıl oyunculuk eğitimi aldı.

Henüz erken yaşlarda Hollywood'a açılan Ayşe Kırca, Carrie Pilby filminde garson bir genç kızı canlandırdı.

İŞTE SON HALİ

Güzel oyuncu, daha önce Özge Yağız ile birlikte Sol Yanım dizisinde de kamera karşısına geçmişti.

Ayşe Kırca'nın şimdilerde Show TV'nin iddialı yapımı Gelsin Hayat Bildiği Gibi'de 'Yeliz Öğretmen' karakterine hayat verdiğini duyanlar şaştı kaldı.

Duru güzelliğiyle büyüleyen genç yıldız, perşembe akşamları yayınlanan dizide izleyici karşısına çıkıyor.

Sosyal medyada epey aktif olan Ayşe Kırca'nın Instagram'da 20 bine yakın takipçisi bulunuyor.

Ayşe Kırca, erkek arkadaşıyla mutluluk pozlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

İşte Ayşe Kırca'nın Instagram paylaşımları...



