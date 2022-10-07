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Levent Kırca ve Oya Başar'ın kızı Ayşe son haliyle şoke etti! Meğer sevilen dizinin yıldızıymış

07.10.2022 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1985 yılında nikah masasına oturan Levent Kırca ve Oya Başar çiftinin kızları Ayşe Kırca, anne ve babasının izinden giderek oyuncu oldu. Ayşe Kırca'nın Show TV'nin sevilen dizisinde oynadığını duyanlar şaşıp kaldı.

Levent Kırca ve Oya Başar'ın kızı Ayşe son haliyle şoke etti! Meğer sevilen dizinin yıldızıymış

Bir döneme damga vuran Olacak O Kadar projesiyle Türk izleyicisinin kalbini çalan Levent Kırca, 1985 yılında meslektaşı Oya Başar ile dünyaevine girmişti. Ünlü çift, 1994 yılında kızları Ayşe'yi kucaklarına almıştı. Anne ve babası gibi sanata yönelen Ayşe Kırca, şimdilerde hem güzelliği hem de rol kabiliyetiyle dikkatleri üzerine topluyor.

Oya Başar ve Levent Kırca, 1985 yılında evlenip 2000 yılında boşanma kararı almışlardı. 2001 yılında tekrar evlenen ünlü çift, 4 yılın ardından yeniden yollarını ayırmıştı.

Levent Kırca ve Oya Başar'ın kızı Ayşe son haliyle şoke etti! Sevilen dizinin yıldızı çıktı

İkilinin kızları Ayşe Kırca, New York Akademi'de 4 yıl oyunculuk eğitimi aldı.

Levent Kırca ve Oya Başar'ın kızı Ayşe son haliyle şoke etti! Sevilen dizinin yıldızı çıktı

Henüz erken yaşlarda Hollywood'a açılan Ayşe Kırca, Carrie Pilby filminde garson bir genç kızı canlandırdı.

İŞTE SON HALİ

Levent Kırca ve Oya Başar'ın kızı Ayşe son haliyle şoke etti! Sevilen dizinin yıldızı çıktı

Güzel oyuncu, daha önce Özge Yağız ile birlikte Sol Yanım dizisinde de kamera karşısına geçmişti.

Levent Kırca ve Oya Başar'ın kızı Ayşe son haliyle şoke etti! Sevilen dizinin yıldızı çıktı

Ayşe Kırca'nın şimdilerde Show TV'nin iddialı yapımı Gelsin Hayat Bildiği Gibi'de 'Yeliz Öğretmen' karakterine hayat verdiğini duyanlar şaştı kaldı.

Levent Kırca ve Oya Başar'ın kızı Ayşe son haliyle şoke etti! Sevilen dizinin yıldızı çıktı

Duru güzelliğiyle büyüleyen genç yıldız, perşembe akşamları yayınlanan dizide izleyici karşısına çıkıyor.

Levent Kırca ve Oya Başar'ın kızı Ayşe son haliyle şoke etti! Sevilen dizinin yıldızı çıktı

Sosyal medyada epey aktif olan Ayşe Kırca'nın Instagram'da 20 bine yakın takipçisi bulunuyor.

Levent Kırca ve Oya Başar'ın kızı Ayşe son haliyle şoke etti! Sevilen dizinin yıldızı çıktı

Ayşe Kırca, erkek arkadaşıyla mutluluk pozlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Levent Kırca ve Oya Başar'ın kızı Ayşe son haliyle şoke etti! Sevilen dizinin yıldızı çıktı

İşte Ayşe Kırca'nın Instagram paylaşımları...

Levent Kırca ve Oya Başar'ın kızı Ayşe son haliyle şoke etti! Sevilen dizinin yıldızı çıktı

Levent Kırca ve Oya Başar'ın kızı Ayşe son haliyle şoke etti! Sevilen dizinin yıldızı çıktı

Levent Kırca ve Oya Başar'ın kızı Ayşe son haliyle şoke etti! Sevilen dizinin yıldızı çıktı

Levent Kırca ve Oya Başar'ın kızı Ayşe son haliyle şoke etti! Sevilen dizinin yıldızı çıktı

Levent Kırca ve Oya Başar'ın kızı Ayşe son haliyle şoke etti! Sevilen dizinin yıldızı çıktı

Levent Kırca ve Oya Başar'ın kızı Ayşe son haliyle şoke etti! Sevilen dizinin yıldızı çıktı

Levent Kırca ve Oya Başar'ın kızı Ayşe son haliyle şoke etti! Sevilen dizinin yıldızı çıktı


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