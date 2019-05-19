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Levent Şahin'den Abdullah Avcı'ya cevap

GALATASARAY HABERLERİ  | 19.05.2019 23:16 | Son Güncelleme

Galatasaray yardımcı antrenörü Levent Şahin, şampiyonluk sonrası Başakşehir teknik direktörü Abdullah Avcı'nın Fatih Terim'le ilgili "Golden sonra kulübeye saldıracak, eski oyuncusuna saldıracak ve kulübenin arkasına kaçacak. Delikanlı adam devam eder" sözlerine cevap verdi. Şahin, "Bizim görmediğimiz şeyler oldu sanırım. Yorum yapmayacağım" dedi.

Levent Şahin'den Abdullah Avcı'ya cevap

Medipol Başakşehir mücadelesinin 79. dakikasında hakem Cüneyt Çakır tarafından tribüne gönderilen Teknik Direktör Fatih Terim, maç sonu basın toplantısına katılamadı.

Maç sonu sarı-kırmızılı takımda A Takım Yardımcı Antrenörü Levent Şahin, değerlendirmelerde bulundu. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda kupa almanın çok özel olduğunu belirten Şahin, “Türkiye ve Türk halkı için bu özel günde kupa almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Zorlu bir sezon oldu bizim için. Zorlu bir süreçten geçtik. Bu sezonu iki kupa ile kapatmak inanın bizler için tarifi olmayan bir mutluluk. Buradan emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta sezon bitiyor. Yarış içinde bulunan diğer takımlara da teşekkür ediyoruz” dedi.

Şahin, bir basın mensubu Abdullah Avcı’nın Fatih Terim hakkında yaptığı açıklamalarda ve soyunma odası koridorlarında yaşananlarla ilgili sorduğu soruya ise, "Bizim görmediğimiz şeyler oldu sanırım. Yorum yapmayacağım" cevabını verdi.

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Levent Şahin abdullah avcı Galatasaray

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