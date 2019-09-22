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Levent Şahin'den hakem ve Fenerbahçe derbisi yorumu

GALATASARAY HABERLERİ  | 22.09.2019 21:51 | Son Güncelleme

Galatasaray yardımcı antrenörü Levent Şahin, 1-1 biten Yeni Malatyaspor maçı sonrası hakemleri eleştirerek, "Hatalı olduğunu düşündüğümüz kararlardan bahsettiğimiz zaman ceza alıyoruz. Bize göre yanlış kararlar var" dedi. Şahin, Fenerbahçe derbisiyle ilgili olarak ise "Derbide daha farklı bir Galatasaray olacak" ifadesini kullandı.

Levent Şahin'den hakem ve Fenerbahçe derbisi yorumu

Galatasaray yardımcı antrenörü Levent Şahin, 1-1 sona eren Yeni Malatyaspor maçı sonrası önemli açıklamalar yaptı. Hakem kararlarına değinen Şahin, "Hatalı olduğunu düşündüğümüz kararlardan bahsettiğimiz zaman ceza alıyoruz. Düdük çaldıktan sonra topa vurulan pozisyon var. Bize göre yanlış kararlar var. Sırtı dönük santraforun stoperle girdiği pozisyonda aleyhinize verilen kararlar var" dedi.

"NET POZİSYONLAR BULAN BİZDİK"
Maçı değerlendiren Şahin, "Oyun kalitesi veya mücadele anlamında gel git vardı. Oyunun belli bölümünde Malatya belli bölümü de bizim üstünlüğümüzle geçti. Pozisyona giren, daha fazla net pozisyonlar bulan bizdik. Bunları değerlendirsek maçtan sonra daha farklı bir şey konuşurduk. Bunların değerlendiremeyince duran bir topla gelen gol var. Ne olursa olsun oyunda kalmamız gerekiyordu. Rakibe bu tür pozisyonlar vermememiz gerekiyordu. Değerlendiremedğimiz pozisyonlardan sonra oyun buraya geldi" ifadelerini kullandı.

DERBİ AÇIKLAMASI
Fenerbahçe ile oynayacakları derbi için düşüncelerinin sorulması üzerine ise Şahin, "Önümüzdeki maçta böyle bir Galatasaray izlettirmeyeceğiz. Belhanda ile ilgili doktorlar kendi aralarında istişareleri yapıyorlar, onunla ilgili kararı verecekler. Derbide daha farklı bir Galatasaray olacak. Daha farklı bir Galatasaray takımı olarak sahaya çıkacağız" yanıtını verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Levent Şahin Fenerbahçe Galatasaray Yeni Malatyaspor

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