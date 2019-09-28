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Levent Şahin: Gerçek Galatasaray'ı izleteceğiz

GALATASARAY HABERLERİ  | 28.09.2019 23:23 | Son Güncelleme

Galatasaray Teknik Sorumlusu Levent Şahin, 0-0 berabere biten Fenerbahçe maçının ardından istediklerini sahaya yansıtamadıklarını belirterek, “En kısa sürede toparlanacağız ve gerçek Galatasaray’ı izleteceğiz” dedi.

Levent Şahin: Gerçek Galatasaray'ı izleteceğiz

Galatasaray Yardımcı Antrenörü Levent Şahin, Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldıkları derbi maçta düşündükleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını söyledi.

Şahin, karşılaşmanın ardından gerçekleştirilen basın toplantısında, maç öncesi bekledikleri, planladıkları ve öngördükleri futbolu ortaya koyamadıklarını belirterek, "Bunları yapamayınca maçın sonucu normal. Maalesef yine orta alandan hücuma geçişte, top aktarımında sonuç almakta sıkıntı yaşadık." dedi.

Çalışmalarının karşılığının bu olmadığını kaydeden Şahin, "Çok daha iyi olacak. En kısa sürede toparlanacağız. Sonuçta bir maç geride kaldı. Çok fazla pozisyonun olmadığı, girilen pozisyonların da sonuçlandırılamadığı bir maç oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Hücumda sıkıntı yaşamalarıyla ilgili soruyu yanıtlayan Şahin, "Pas yapan bir takımız. Bu pası yapamadığımız zaman geçiş hücumlarında sıkıntı yaşıyoruz. Bunu düzelttiğimizde sorunlarımız giderilecektir. Sıkıntılarımızı en kısa sürede çözeceğiz ve gerçek Galatasaray'ı izlettireceğiz." diye konuştu.

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Galatasaray Levent Şahin

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