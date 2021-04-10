Levent Şahin: Yedlin hastaneye gidiyor

Fatih Terim'in cezası nedeniyle takımın başında sahaya çıkan Levent Şahin, 1-1 biten Fatih Karagümrük maçını değerlendirdi.

Hakem yönetimini eleştiren Şahin, ''Aslında maça baktığımızda 20. dakikada maç ve oyunla ilgili mesajı aldığımızı düşünüyoruz. Yedlin'in pozisyonu hakkında konuşuyorum. Kendisi şu an hastaneye gidiyor. Kırık şüphesi var. Orada mesajı aldık. Saha içinde 20. dakikadan itibaren seste ve görüntüde bir problem oldu Riva ile ilgili galiba. VAR'ın verdiğine orta hakem, orta hakemin verdiğine VAR müdahale ediyor. Oyun dışında konuşuyorum. Oyunu biz kendi içimizde konuşuruz. Uzaktan yakından iyi niyeti olduğunu düşünmediğim bir hakem grubuyla karşılaştık. Bu bahane değil ama oyunun kaderini ve sonucunu etkileyecek kararlar verildi. Futbol adına üzgünüm, oyun adına üzgünüm.'' diye konuştu.

Şahin sözlerine şöyle devam etti: ''İstediğimiz şekilde gidiyordu oyun. Ta ki gol yiyene kadar. Gol yedikten sonra da çok çabuk reaksiyon verdik. Bizim kontrolümüzde olmayan olaylarla karşılaştık.''

