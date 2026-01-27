Levent Tüzemen canlı yayında G.Saray'a transfer bombasını patlattı! "Duyunca 'Aaaa!' demeyen kalmayacak"

Ara transfer döneminin son zamanlarındaki hareketli takımlarından Galatasaray, kısa süre içerisinde bombaları patlatmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar Noa Lang'ın ardından Yaser Asprilla'yı da bitirmesinin ardından son olarak orta saha isimlerine rotayı çevirdi.

CANLI YAYINDA MÜJDEYİ VERDİ!

Levent Tüzemen, "Galatasaray, 28 Ocak’ta öyle bir transfer yapacak ki duyunca “Aaaa!” demeyen kalmayacak. Karşılamaya gidenlere yer yetmeyebilir!

2 tane fragmanın dışında gelecek oyuncu çok farklı olabilir. Hele bir tanesi çok bastırdıkları Lookman. Osimhen bu işin içinde. Ama bir kişi daha var. Son ana kadar bekliyorlar. Atalanta'daki Ederson." dedi.

PAPE GUEYE İÇİN DE BASTIRILIYOR...

Galatasaray orta saha transferi için her türlü fedakarlığa hazırlanırken, Villarreal forması giyen Pape Geye için 30 milyon euroyu gözden çıkarttığı iddia edildi. İspanyol ekibinin özellikle Afrika Uluslar Kupası'nda harika bir perfromans göstererek ülkesinin kupayı kazanmasında öncü olan Pape Gueye için 40 milyon euro da ısrarcı olduğu iddia edildi.

YIRENKYI İÇİN FLAŞ İDDİA!

Danimarka basınından Casper de Linde'nin haberine göre; takımı Nordsjaelland ile sözleşme uzatan Yirenkyi için plan açık ve net; Dünya Kupası için onu forma sokmak ve yazın doğrudan Premier Lig'e arada aracı kulüp olmadan satışını gerçekleştirmek.

DİNAMO İÇİN PUSUDA! MANZAMBİ...

Öte yandan Galatasaray'ın Almanya Bundesliga ekiplerinden Freiburg'da forma giyen Manzambi için de pusuda beklediği ve öncelik isimlerden kötü haber gelmesi durumunda Alman ekibi ile iletişime geçeceği belirtildi. Sarı-kırmızılı camia orta sahaya U23 kategorisinde gelecek vaat eden bir genç yeteneği kadrosuna katmak istedği ve Manzambi'nin bu yönde bir hamle olacağı iddia edildi.