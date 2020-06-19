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Lewandowski: "Ballon d'Or? Her şey mümkün"

ALMANYA HABERLERİ  | 19.06.2020 07:27 | Son Güncelleme

Bayern Münih'in süperstar golcüsü Robert Lewandowski, kariyer rekorunu kırdığı sezonda gözünü yükseklere dikti.

Lewandowski: "Ballon d'Or? Her şey mümkün"

Art arda 8. şampiyonluğu kazanan Bayern Münih'te üst üste 5 sezon 40 gol barajını geçen ve bu sezon attığı 46 golle kariyer rekorunu kuran Robert Lewandowski, "Ballon d'Or" için konuştu.

Böyle bir hedefi olmadığını ancak kazanabileceğini kaydeden Polonyalı golcü, "Geçen yıl Ballon d'Or ödül törenine katıldım. Ben her zaman en iyi performansımı göstermeye çalışıyorum. Kupalar kazanıp, goller atıyorum. Ancak olay sonunda tüm kupaları kazanmaya geliyor, en önemlisi bu. Ballon d'Or'u şu anda düşünmüyorum ama benim hayatımda her şey mümkün" ifadelerini kullandı.

Rekorları alt üst eden ve spor dünyasındaki algısı çok yüksek olan Lionel Messi'nin olduğu yerde Lewandowski'nin Ballon d'Or'u kazanması belki zor ancak başarmak için bir şansı varsa, bu sezonun o sezon olduğunu söyleyebiliriz.

LEWA'NIN SON 5 SEZONU

42 gol | 2015/16
43 gol | 2016/17
41 gol | 2017/18
40 gol | 2018/19
46 gol | 2019/20

(Sporx)

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