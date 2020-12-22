Lewandowski'den itiraf etti! Manchester United...

Robert Lewandowski, Bayern Münih'e gelmeden önce Manchester United transferi için Sir Alex Ferguson ile görüştüğünü söyledi.

Geçtiğimiz hafta 2020 FIFA En İyi Erkek Futbolcu ödülünü kazanan Polonyalı yıldız, Dortmund'un Premier Lig'e transferini engelememesi durumunda kariyerinin farklı bir yere evrilebileceğini düşünüyor.

France Football'a konuşan Lewandowski, "Dortmund'daki ikinci yılımdan sonra Sir Alex Ferguson ile bir görüşme yaptım. Manchester'a gelmemi istedi. Çok ilgiliydim, hatta hazır olduğumu bile söyleyebilirim. Ama Dortmund gitmemi istemedi. Beni fazla üzmedi çünkü Borussia ile işler iyi gidiyordu." ifadelerini kullandı.

Ferguson daha sonra Arsenal'den Robin van Persie ile anlaştı ve Hollandalı yıldız efsanevi menajerin son sezonunda United'ın Premier Lig şampiyonluğuna uzanmasına yardım etti.

Lewandowski, idolleri arasında Alessandro Del Piero ve Thierry Henry'yi gösterdi.

32 yaşındaki futbolcu, Bayern formasıyla 307 maçta 266 gol kaydetti.

