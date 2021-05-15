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Lewandowski, Gerd Müller'in rekorunu egale etti

15.05.2021 18:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lewandowski, Bayern Munih'in Freiburg ile 2-2 berabere kaldığı maçta bu sezon 40 gole ulaştı ve Gerd Müller'in efsanevi rekorunu egale etti.

Lewandowski, Gerd Müller'in rekorunu egale etti

Almanya 1. Bundesliga'nın 33. haftasında Freiburg ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Schwarzwald-Stadion'da oynanan mücadele 2-2 sona erdi.

Robert Lewandowski 26. dakikada Bayern Münih'i öne geçiren golü attı. Lewandowski bu sezon 28. maçında 40 gole ulaştı ve Gerd Müller'in efsanevi rekorunu egale etti.

Freiburg, 29. dakikada Manuel Gulde ile skoru eşitledi.

Bayern Münih, 51. dakikada Serge Gnabry ile fileleri havalandırdı ancak bu gol ofsayt olduğu gerekçesiyle VAR tarafından iptal edildi.

Bayern Münih, 2 dakika sonra Leroy Sane ile tekrar öne geçti. Freiburg, 81. dakikada Christian Günter ile skoru eşitledi ve maç 2-2 sona erdi.

Sezonu şampiyon bitirmeyi geçen hafta garantileyen Bayern Münih 75 puana, Freiburg ise 45 puana yükseldi.

Bundesliga'nın son haftasında Bayern Münih'i Ausgburg'u konuk edecek, Freiburg ise Eintracht Frankfurt'a konuk olacak.

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