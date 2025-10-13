Lewandowski'nin Barcelona'daki geleceği tartışmalı hale geldi! Ayrılık mı gerçekleşiyor?

Polonyalı yıldızın İspanya macerası sona mı eriyor? Eşinin rolü ne?

Barcelona'nın Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski'nin geleceği, son günlerde İspanyol spor basınında en çok konuşulan konuların başında geliyor. Özellikle Katalan Sport gazetesi, Lewandowski'nin Barcelona kariyerinin sona ermek üzere olduğunu iddia etti. Haberde, kulübün 37 yaşındaki oyuncuyla gelecek sezon devam etmeyi düşünmediği belirtildi. Bu iddiaların ardından, Lewandowski'nin olası yeni adresi ve eşi Anna Lewandowska'nın bu kararda ne kadar etkili olacağı merak konusu oldu.

GOL KRALLIĞINDA ETKİLİYDİ

Lewandowski, Barcelona'ya büyük umutlarla transfer olmuştu. İlk sezonunda La Liga'da gol krallığı yarışında zirveye oynayan oyuncu, takımına önemli katkılar sağlamıştı. Ancak bu sezon performansı düşüş gösterdi ve eleştirilerin odağı haline geldi. Takımın genel performansı da beklentilerin altında kalınca, Lewandowski'nin geleceği sorgulanmaya başlandı.

EŞİ AYRILMASINI İSTİYOR

İspanyol basını, Anna Lewandowska'nın da bu ayrılık kararında önemli bir rol oynayabileceğini öne sürüyor. Anna Lewandowska'nın, eşinin kariyer planlamasında aktif rol aldığı ve ailenin geleceği için en doğru kararı vermeye çalıştığı biliniyor. Bu nedenle, Lewandowski'nin Barcelona'dan ayrılması durumunda, Anna Lewandowska'nın bu kararda etkili olduğu düşünülüyor.

Lewandowski'nin olası transferiyle ilgili çeşitli spekülasyonlar da gündeme gelmeye başladı. MLS (Major League Soccer) takımlarının yanı sıra, eski kulübü Bayern Münih'e geri döneceği de iddia ediliyor. Ancak şu an için bu iddiaların doğruluğu teyit edilmiş değil. Lewandowski'nin menajeri ve Barcelona kulübü yetkililerinden henüz resmi bir açıklama gelmedi. Bu durum, transfer sürecinin belirsizliğini korumasına neden oluyor.

RASFORD İDDİALARI

Diğer yandan, İngiliz basınında çıkan haberlerde ise Barcelona'nın Lewandowski'nin ayrılması durumunda Manchester United'ın yıldızı Marcus Rashford'u bonservisiyle transfer edebileceği iddia ediliyor. Rashford'un da United'daki geleceği belirsizliğini korurken, Barcelona'nın ilgisi transfer ihtimalini güçlendiriyor. Ancak bu transferin gerçekleşmesi için Lewandowski'nin takımdan ayrılması şart.

Lewandowski'nin Barcelona'daki geleceği belirsizliğini korurken, önümüzdeki günlerde kulüp ve oyuncu tarafından yapılacak açıklamalar, transfer sürecine ışık tutacaktır. Eşinin etkisi, performans düşüklüğü ve olası transfer senaryoları, bu konuyu spor dünyasının gündeminde tutmaya devam edecek.