SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İspanya La Liga

Lewandowski'nin Barcelona'daki geleceği tartışmalı hale geldi! Ayrılık mı gerçekleşiyor?

Robert Lewandowski'nin Barcelona'daki geleceği, İspanyol medyasında çıkan haberlerle belirsizleşti. Performansı ve eşi Anna Lewandowska'nın etkisi, ayrılık iddialarını güçlendiriyor.

Lewandowski'nin Barcelona'daki geleceği tartışmalı hale geldi! Ayrılık mı gerçekleşiyor?
Robert Lewandowski

Robert Lewandowski

POL Polonya
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Barcelona
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Polonyalı yıldızın İspanya macerası sona mı eriyor? Eşinin rolü ne?

Barcelona'nın Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski'nin geleceği, son günlerde İspanyol spor basınında en çok konuşulan konuların başında geliyor. Özellikle Katalan Sport gazetesi, Lewandowski'nin Barcelona kariyerinin sona ermek üzere olduğunu iddia etti. Haberde, kulübün 37 yaşındaki oyuncuyla gelecek sezon devam etmeyi düşünmediği belirtildi. Bu iddiaların ardından, Lewandowski'nin olası yeni adresi ve eşi Anna Lewandowska'nın bu kararda ne kadar etkili olacağı merak konusu oldu.

GOL KRALLIĞINDA ETKİLİYDİ

Lewandowski nin Barcelona daki geleceği tartışmalı hale geldi! Ayrılık mı gerçekleşiyor? 1

Lewandowski, Barcelona'ya büyük umutlarla transfer olmuştu. İlk sezonunda La Liga'da gol krallığı yarışında zirveye oynayan oyuncu, takımına önemli katkılar sağlamıştı. Ancak bu sezon performansı düşüş gösterdi ve eleştirilerin odağı haline geldi. Takımın genel performansı da beklentilerin altında kalınca, Lewandowski'nin geleceği sorgulanmaya başlandı.

EŞİ AYRILMASINI İSTİYOR

Lewandowski nin Barcelona daki geleceği tartışmalı hale geldi! Ayrılık mı gerçekleşiyor? 2

İspanyol basını, Anna Lewandowska'nın da bu ayrılık kararında önemli bir rol oynayabileceğini öne sürüyor. Anna Lewandowska'nın, eşinin kariyer planlamasında aktif rol aldığı ve ailenin geleceği için en doğru kararı vermeye çalıştığı biliniyor. Bu nedenle, Lewandowski'nin Barcelona'dan ayrılması durumunda, Anna Lewandowska'nın bu kararda etkili olduğu düşünülüyor.

Lewandowski'nin olası transferiyle ilgili çeşitli spekülasyonlar da gündeme gelmeye başladı. MLS (Major League Soccer) takımlarının yanı sıra, eski kulübü Bayern Münih'e geri döneceği de iddia ediliyor. Ancak şu an için bu iddiaların doğruluğu teyit edilmiş değil. Lewandowski'nin menajeri ve Barcelona kulübü yetkililerinden henüz resmi bir açıklama gelmedi. Bu durum, transfer sürecinin belirsizliğini korumasına neden oluyor.

RASFORD İDDİALARI

Lewandowski nin Barcelona daki geleceği tartışmalı hale geldi! Ayrılık mı gerçekleşiyor? 3

Diğer yandan, İngiliz basınında çıkan haberlerde ise Barcelona'nın Lewandowski'nin ayrılması durumunda Manchester United'ın yıldızı Marcus Rashford'u bonservisiyle transfer edebileceği iddia ediliyor. Rashford'un da United'daki geleceği belirsizliğini korurken, Barcelona'nın ilgisi transfer ihtimalini güçlendiriyor. Ancak bu transferin gerçekleşmesi için Lewandowski'nin takımdan ayrılması şart.

Lewandowski'nin Barcelona'daki geleceği belirsizliğini korurken, önümüzdeki günlerde kulüp ve oyuncu tarafından yapılacak açıklamalar, transfer sürecine ışık tutacaktır. Eşinin etkisi, performans düşüklüğü ve olası transfer senaryoları, bu konuyu spor dünyasının gündeminde tutmaya devam edecek.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mauro Icardi için 3 kulüp devrede! Ayrılık mı olacak?Mauro Icardi için 3 kulüp devrede! Ayrılık mı olacak?
Sürpriz mağlubiyetten sonra Fatih Terim'i istediler!Sürpriz mağlubiyetten sonra Fatih Terim'i istediler!
Anahtar Kelimeler:
transfer Manchester United Robert Lewandowski Marcus Rashford son dakika barcelona bayern munih
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.