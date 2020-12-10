Lewis Hamilton koronavirüsü atlattı! Abu Dabi'de yarışacak...

Formula 1 takımlarından Mercedes'in pilotu Lewis Hamilton corona virüsü atlattı. 1 Aralık'ta PCR testinin pozitif çıktığını açıklayan Büyük Britanyalı sürücü, Sakhir GP'sinde yarışamadı.

Türkiye GP'sinde 7. Formula 1 şampiyonluğunu ilan eden 35 yaşındaki pilot, bugün yaptığı açıklama ile sezonun son yarışı Abu Dabi'de yer alacağını duyurdu.

Hamilton'ın Covid-19'a yakalanmasının ardından Mercedes, Sakhir GP'sinde George Russell'ın yarışacağını açıklamıştı.

Sakhir GP'sinde Valtteri Bottas 8'inci, Russell ise 9'uncu sırada yer aldı.

