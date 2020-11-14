Lewis Hamilton: "Pist üstünde kalmaya çalışacağım"

Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde 6. sıradan başlayacak olan Lewis Hamilton, sıralama turları sonrası açıklamalarda bulundu.

Hamilton açıklamasında; "O kadar çok sıralama turuna katıldım ki artık hatırlamıyorum. Bu az zevk verenlerden biriydi. Pist çok keyifli ama bir türlü yol tutuş yakalayamadık ve virajlar zordu. Bizim için bir sınavdı. Yarın pistte kalmaya çalışacağım, pist üstünde kalmaya çalışacağım." dedi.

