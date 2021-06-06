Lewis Hamilton Türkiye Grand Prix'sinde 7. dünya şampiyonluğunu kazandı

Hamilton'ın takım arkadaşı Valtteri Bottas iki, Red Bull sürücüsü Max Verstappen ve AlphaTauri pilotu Pierre Gasly ise birer kez podyumun zirvesine çıktı.

Eksiden "heyecan verici" bulduğu pistin, yeni kaplamayla birlikte korkutucu bir deneyime dönüştüğünü belirtmişti.

Hamilton "Bu pist, turlaması çok keyifli bir pistti. Ama zemini yeniden asfaltlamak için neden milyonlar harcadıklarını gerçekten anlayamıyorum. O parayı harcamak yerine belki sadece temizleyebilirlerdi" diye konuşmuştu.

Pirelli de pistin yeniden asfaltlandığının kendilerine bildirilmediğini belirterek "yanlış lastiklerle İstanbul'a geldiklerini" açıklamıştı.

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