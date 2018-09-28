SPOR

Lewis Hamilton üst üste 3. zafer için yarışacak

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 28.09.2018 10:38 | Son Güncelleme

2018 Formula 1 sezonunun 16. yarışı olan Rusya Grand Prix’i bugünkü antrenman turları ile başlıyor.

Lewis Hamilton üst üste 3. zafer için yarışacak

Formula 1’de 2018’in 16. yarışı olan Rusya Grand Prix’i heyecanı bugün başlıyor. Toplam 53 turdan oluşan, 309.74 km’lik yarışa Mercedes AMG Petronas, üst üste 5. kez kazanmak için geliyor.

Sochi’de 2014 ve 2015’te mutlu sona ulaşan Hamilton, bu sezon ilk kez üst üste üç yarış kazanmak için mücadele edecek. Sochi Autodromu'nun son kazananı Valterri Bottas ise bu yarışta unvanını korumaya çalışacak.

Rusya Grand Prix’i öncesinde Hamilton, 281 puanla pilotlar sıralamasında ilk basamakta yer alıyor. Bottas ise 171 puanla dördüncü sırada bulunuyor.

Singapur’da elde ettikleri harika zaferin zorlu çalışmalarının karşılığı olduğunu dile getiren Motorsporları Başkanı Toto Wolff, “Her şeye rağmen hiçbir yarışın kolay olmadığını da görmüş olduk. Eğer şampiyonluk istiyorsak her hafta sonu savaşmalıyız. Yeni mücadele yerimiz Sochi olacak. Sochi Autodromu’nun ilginç bir karakteri var. Pistin hemen başındaki uzun düzlük yarışı çok mücadeleci bir hale getiriyor. Takvime baktığımızda ise hava durumunun 2014 ve 2015’tekine çok benzeyeceğini düşünüyoruz. Ancak yeni araçlarımızın bu şartlar altında nasıl performans göstereceğine dair elimizde bir veri yok. Sochi’de iyi bir galibiyet serimiz var. Galibiyet için elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Her iki klasmanda da lideriz ancak önümüzde 6 yarış var. Her bir yarışa en iyi şekilde konsantre olup, çok çalışmaya devam ederek olabilecek en yüksek puanları toplamaya devam etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

PARTNERİşte en çok tercih edilen otomobil modelleriİşte en çok tercih edilen otomobil modelleri
5 soruda Almanya'da yapılacak EURO 20245 soruda Almanya'da yapılacak EURO 2024
EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Almanya'da düzenlenecekEURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Almanya'da düzenlenecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
lewis hamilton formula 1 Rusya Grand Prix

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Yolcu uçağı denize acil iniş yaptı

Son dakika! Yolcu uçağı denize acil iniş yaptı

Meral Akşener'den olay iddia: Af teklifi Erdoğan'ın isteğiyle yapılmış olabilir

Meral Akşener'den olay iddia: Af teklifi Erdoğan'ın isteğiyle yapılmış olabilir

Türkiye'nin kaybetmesinin baş aktörü Ceferin

Türkiye'nin kaybetmesinin baş aktörü Ceferin

EURO 2024 tanıtımına Nusret damgası!

EURO 2024 tanıtımına Nusret damgası!

Beşiktaş'ın eski kalecisi Fabri bin pişman!

Beşiktaş'ın eski kalecisi Fabri bin pişman!

Fenerbahçe ayrılığı açıkladı!

Fenerbahçe ayrılığı açıkladı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Lewis Hamilton üst üste 3. zafer için yarışacak

Lewis Hamilton üst üste 3. zafer için yarışacak

5 soruda Almanya'da yapılacak EURO 2024

5 soruda Almanya'da yapılacak EURO 2024

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Almanya'da düzenlenecek

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Almanya'da düzenlenecek

Türk Telekom Amatör Spor Kulübü turnuvalarda 9 madalya kazandı

Türk Telekom Amatör Spor Kulübü turnuvalarda 9 madalya kazandı

Kenan Sofuoğlu’dan ikizlere tam destek

Kenan Sofuoğlu’dan ikizlere tam destek

Saido Berahino 6 haftada 3 farklı kadından 3. kez baba oldu

Saido Berahino 6 haftada 3 farklı kadından 3. kez baba oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.