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Leyla Atakan mezarı başında anıldı

KOCAELİ HABERLERİ  | 11.02.2020 14:20 | Son Güncelleme

Türkiye’nin ve İzmit’in ilk seçilmiş kadın belediye başkanı olan Leyla Atakan ve mesai arkadaşları vefatlarının 49.

Türkiye’nin ve İzmit’in ilk seçilmiş kadın belediye başkanı olan Leyla Atakan ve mesai arkadaşları vefatlarının 49. yılında İzmit Belediyesi tarafından gerçekleştirilen programla mezarı başında anıldı.
Türkiye’nin ve İzmit’in ilk seçilmiş kadın belediye başkanı Leyla Atakan, belediye başkan vekili İsmail Kolaylı ve belediye meclis üyeleri Feridun Özbay ile Abdurrahman Yüksel, 11 Şubat 1971 yılında geçirdikleri elim bir trafik kazası sonucu hayatlarını kaybetmişlerdi. Atakan ve mesai arkadaşları vefatlarının 49.yılında İzmit Belediyesi tarafından gerçekleştirilen “İzmit Unutmaz” programıyla mezarı başında anıldı.
Bağçeşme’de bulunan kabristanlıkta gerçekleşen anma programına İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın, İzmit Belediyesi Meclis Üyeleri, İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, siyasi parti temsilcileri, Atakan mesai arkadaşlarının sevenleri ve yakınları katıldı. Anma programında Leyla Atakan’ın kabrine karanfiller bırakıldı.
Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan anma programında vefat edenler için dua edilirken anma programında konuşan Başkan Hürriyet, “Çok kıymetli belediye başkanımız Leyla Atakan ve çalışma arkadaşları Abdurrahman Yüksel, Feridun Özbay ile İsmail Kolaylı’yı bir kez daha halkımızla birlikte anmak istedik. Onlar İzmit’e çok güzel eserler ve anılar, hatıralar bıraktı. Onların çalışma azmi, halkçı belediyecilik anlayışı ve sosyal belediyecilik anlayışı bizimde önümüzü açan ve yol gösterici olan önemli bir etkendir” dedi.
Konuşmalarına devam eden Başkan Hürriyet, “Geçmişimizi unutmamak, unutturmamak ve onların anılarını yaşatmak bizim boynumuzun borcudur. Çünkü bu kente hizmetleri çok büyük. Bir kez daha Leyla Atakan ve çalışma arkadaşlarını rahmetle anıyorum. Allah gani gani rahmet eylesin. Yattıkları yerde huzur bulsunlar inşallah. Kederli ailelerine bir kez daha sabırlar diliyoruz. Tüm İzmit’imizin başı sağ olsun diliyorum” diye konuştu.

Leyla Atakan mezarı başında anıldı

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