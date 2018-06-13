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Leyla Bilginel'i sivrisinek ısırdı, hayatı karardı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.06.2018 09:59 | Son Güncelleme

Sivrisinek ısırığı sonucu hastanede tedavi gören oyuncu Leyla Bilginel, gözyaşları içinde ''Benim için dua edin'' dedi

Leyla Bilginel'i sivrisinek ısırdı, hayatı karardı!

Leyla Bilginel zor günler geçiriyor. Amerika'daki sperm bankasına başvurarak anne olan ve daha sonra Phuket'e yerleşen oyuncu Leyla Bilginel, sivrisinek ısırması sonucu ortaya çıkan Dang Humması hastalığıyla sebebiyle yaşam savaşı veriyor.

''BENİM İÇİN DUA EDİN''

Oyuncu ''Benim için dua edin'' notuyla Instagram hesabından paylaştığı videoda ''5 gündür çok hastayım. Dişlerim birbirine vurduğundan çok konuşamıyorum.

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Sadece buraya gelenler dikkat etsin. Bir sivrisinek yüzünden ölümcül bir hastalık Dang Humması adında bir hastalık. Bir sivrisinek insnaın haytaını alt üst edebiliyor. Dünden beri gelen bütün dualarınız beni buldu. Hepinizi seviyorum'' dedi. (Posta)

DANG DUMMASI NEDİR?

Dang humması, ya da dang humması (İngilizce: Dengue Fever) dang virüsü kaynaklı bir enfeksiyondur. Sivrisinekler dang virüsünü bulaştırır (ya da yayar). İnsanların kemikleri kırılır gibi şiddetli ağrı çekmesine neden olduğu için, Dang humması “kırık kemik humması” olarak da bilinir.


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