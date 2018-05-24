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Leyla Ertaş'ın hesabından yanlış paylaşım şok etti: 'Arkadaşlar ben yaşıyorum'

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.05.2018 21:30 | Son Güncelleme

Merhum sanatçı Neşet Ertaş’ın eski eşi, ses sanatçısı Leyla Ertaş’ın erkek kardeşi Kazım Yetiş (48), İzmir’de yaşamını yitirdi. Leyla Ertaş’ın Facebook hesabından ise ’Son biricik kardeşimi de kaybettim’ notuyla yanlışlıkla kardeşinin fotoğrafı yerine müzisyen arkadaşı Tülün Bezirci Kocademir’in fotoğrafı paylaşıldı. Yakınlarının haber vermesiyle durumdan haberdar olan Kocademir, "Arkadaşlar ben yaşıyorum, çok şükür" paylaşımı yaptı.

Leyla Ertaş'ın hesabından yanlış paylaşım şok etti: 'Arkadaşlar ben yaşıyorum'

’Bozkırın Tezenesi’ olarak adlandırılan merhum Türk halk müziği sanatçısı Neşet Ertaş’ın eski eşi, Türk halk müziği sanatçısı Leyla Ertaş’ın erkek kardeşi, 3 çocuk babası Kazım Yetiş, İzmir’de geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi. Yetiş’in cenazesi İzmir’de toprağa verildi. Cenaze töreninin ardından dün uçakla Antalya’ya dönen Leyla Ertaş, vefat haberini, "Canım arkadaşlarım. Son biricik kardeşimi de kaybettim. Canım benim, kardeşim, mekanın cennet, ruhun şad olsun. Allah rahmet eylesin, bizlere, yavrularına sabırlar versin canım" notuyla paylaştı.

YEĞENİ YANLIŞLIKLA FOTOĞRAF EKLEDİ
Ancak bir süre sonra Leyla Ertaş’ın küçük yeğeni telefonla oynarken, yanlışlıkla notun altına Ertaş’ın müzisyen arkadaşı Tülün Bezirci Kocademir’in fotoğrafını ekledi. Leyla Ertaş’ın mesajını okuyan arkadaşları ve hayranları başsağlığı mesajları yazdı. Bir süre sonra mesajla birlikte paylaşılan Tülün Bezirci Kocademir’in fotoğrafını fark edenler, Kocademir’i arayarak durumu bildirdi.

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’HAYATTAYIM’ PAYLAŞIMI
Tülün Bezirci Kocademir’in yakınları da ’Ablamız hayatta, yaşıyor, merak etmeyin’ paylaşımları yaptı. Büyük şaşkınlık yaşayan Kocademir de sosyal medya hesabından hayatta olduğunu belirterek, "Arkadaşlar ben yaşıyorum, çok şükür" paylaşımı yaptı.

’PAYLAŞIMI GÖRMEDİM, ÖZÜR DİLERİM’
Arkadaşlarının aramasıyla durumdan haberdar olan Leyla Ertaş fotoğrafı kaldırarak özür diledi. Yanlışlıktan dolayı çok üzüldüğünü ifade eden Leyla Ertaş, "Başta arkadaşım Tülün Bezirci Kocademir olmak üzere tüm arkadaşlarımdan özür diliyorum. Kocademir Ailesi’ni, dostlarını ve arkadaşlarımızı üzdüm. Paylaşımı yakınlarıma sildirdim. Kendim de görmüş değilim" dedi.

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