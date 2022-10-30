Leyla ile Mecnun dizisindeki gönderme olay oldu! Menemeni CZN Burak gibi yaptılar

Yeni sezonuyla dijital yayın platformu Exxen'de yayınlanan Leyla ile Mecnun sık sık yaptığı göndermeler ile gündem olmaya devam ediyor. Başrollerini Ali Atay, Deniz Işın, Serkan Keskin, Ahmet Mümtaz Taylan, Cengiz Bozkurt, Köksal Engür ve Osman Sonant'ın paylaştığı fenomen dizide son olarak CZN Burak'a gönderme yapıldı.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Dizinin bir sahnesinde, sosyal medyada 65 milyondan fazla takipçisi olan restoran zinciri sahibi CZN Burak'ın taklidi yapıldı.

Dizinin son bölümünde 'İsmail Abi' ve 'Mecnun' karakteri mutfak tezgahında çalışırken görüldü.

(Görüntüler Exxen'den alınmıştır)



