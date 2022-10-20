CZN Burak Özdemir "Aylık gelirim 30 bin lira" sözlerine gelen eleştirilere yanıt verdi: Herkesin kazancı kendini ilgilendirir

CZN Burak olarak tanınan Muhammed Burak Özdemir'in babası İsmail Özdemir ile birlikte bir restoranının kış bahçesinde yaptığı düzenleme gerekçesiyle "İmar Kirliliğine neden olmak" suçundan yargılandıkları davada düşme kararı verildi.
Sanık Muhammed Burak Özdemir kimlik sorgusunda, işletmeci olduğunu ve aylık gelirinin 30 bin TL olduğunu belirtti. Eğitim durumu için üniversite devam diyen Özdemir'in mahkemedeki gelir beyanı ise sosyal medyada gündem oldu.
Türkiye ve yurt dışında çok sayıda restoranın sahibi olan CZN Burak'ın ayda 30 bin TL kazandığını açıklamasına çok sayıda eleştiri geldi.
Twitter'dan açıklama yapan Burak Özdemir, "Herkesin kazancı kendini ilgilendirir. Beni yakından tanıyan herkes babam ile çalıştığımı bilir. Birinin hakkını yiyecek en son kişiyim, beni kimse kendisi ile karıştırmasın" ifadelerini kullandı.