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Leyla ile Mecnun ne zaman başlayacak? Ünlü yönetmenden heyecanlandıran paylaşım!

02.06.2021 00:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde sevilen ve unutulmaz dizilerden Leyla ile Mecnun'un Exxen için yeniden çekileceğini açıklamıştı. Ali Atay, Serkan Keskin, Osman Sonant, Cengiz Bozkurt ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi başarılı isimlerin başrolünde yer aldığı Leyla ile Mecnun'un 2021 versiyonunun yönetmenliğini yine Onur Ünlü üstlenecek. Peki Leyla ile Mecnun ne zaman başlayacak? İşte ünlü yönetmenden heyecanlandıran o paylaşım...

Leyla ile Mecnun ne zaman başlayacak? Ünlü yönetmenden heyecanlandıran paylaşım!

Geçtiğimiz günlerde ilk bölümü 2011 senesinde yayınlanan ve unutulmaz diziler arasına adını yazdıran Leyla ile Mecnun'un Exxen için yeniden çekileceği Acun Ilıcalı tarafından açıklanmıştı. Başrolünde Ali Atay, Serkan Keskin, Osman Sonant, Cengiz Bozkurt ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi başarılı isimlerin rol aldığı Leyla ile Mecnun dizisinin 2021 versiyonunun Onur Ünlü yönetmen koltuğuna oturacak. Peki Leyla İle Mecnun ne zaman başlayacak?

LEYLA İLE MECNUN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Efsane dizi Leyla ile Mecnun'un tekrardan tam kadro şeklinde çekileceği ve dijital platform Exxen'de izleyeciyle buluşacağı açıklanmıştı. Ünlü yönetmen Onur Ünlü, ilgiyle takip edilen diziyle ilgili yeni bir paylaşımda bulundu. Sevilen dizinin hayranlarının ilk bakışta hatırlayacağı Kireçburnu sahilinin görüntüsünü paylaşan Onur Ünlü'nün bu paylaşımı sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Dizinin ne zaman yayınlanacağı ile ilgili olarak gazeteci Birsen Altuntaş, ''Sevenlerinin geçen aylarda 10. yaşını kutladığı "Leyla ile Mecnun" dizisinin bu yaz Exxen için yeniden çekilecek olması büyük heyecan yaratmıştı. Onur Ünlü eski ekibi toplamak için kolları sıvamıştı. Dizinin ekibi yeni bir değişiklik olmazsa 26 Haziran'da sete çıkacak. Dizide henüz Leyla karakterine kimin hayat vereceği ise netlik kazanmadı.'' şeklinde konuştu.

LEYLA İLE MECNUN OYUNCULARI KİMLER?

2011 ve 2014 yılları arasında TRT 1'de yayınlanan ve 3 sezon devam eden dizinin yönetmenliğini Onur Ünlü, senaryosunu ise Burak Aksak yazıyordu. Efsane dizi Leyla İle Mecnun, Exxen'de tekrardan izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Türkiye'de en çok izlenen yapımlar arasında bulunan dizinin kadrosunda Ali Atay, Serkan Keskin, Cengiz Bozkurt, Ahmet Mümtaz Taylan ve Osman Sonant gibi başarılı isimler yer alıyor. Dizinin yeni versiyonunun kadrosunun da yine bu kadroya oldukça benzer olacağı tahmin ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Leyla ile Mecnun dizisi
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