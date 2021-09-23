Leyla Lydia Tuğutlu, siyah bikinili pozlarıyla büyüledi

Hareketli geçen Bodrum günlerinin ardından ünlüler de tatillerini sonlandırarak teker teker İstanbul'a dönmeye devam ediyor. Ancak bazı isimler, hala tatil modundan çıkmadı. O isimlerden biri olan oyuncu Leyla Lidya Tuğutlu, sosyal medya hesabından bikinisiyle yaza veda paylaşımı yaptı.

"YAZIN SON GÜNLERİNİN TADINI ÇIKARIRKEN"

Son olarak 'Uyanış Büyük Selçuklu' isimli dizide rol alan Tuğutlu, Instagram sayfasından siyah bikinisiyle olan karelerini hayranlarının beğenisine sundu. Leyla Lidya Tuğutlu, paylaştığı fotoğrafa, "Yazın son günlerinin tadını çıkarırken" notunu düştü.

Ünlü oyuncunun paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

