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Leyla Lydia Tuğutlu, siyah bikinili pozlarıyla büyüledi

23.09.2021 08:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Leyla Lidya Tuğutlu sosyal medya hesabından siyah bikinisiyle yaza veda paylaşımı yaptı. Tuğutlu, fotoğrafının altına da "Yazın son günlerinin tadını çıkarırken" notu düştü.

Leyla Lydia Tuğutlu, siyah bikinili pozlarıyla büyüledi

Hareketli geçen Bodrum günlerinin ardından ünlüler de tatillerini sonlandırarak teker teker İstanbul'a dönmeye devam ediyor. Ancak bazı isimler, hala tatil modundan çıkmadı. O isimlerden biri olan oyuncu Leyla Lidya Tuğutlu, sosyal medya hesabından bikinisiyle yaza veda paylaşımı yaptı.

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"YAZIN SON GÜNLERİNİN TADINI ÇIKARIRKEN"

Son olarak 'Uyanış Büyük Selçuklu' isimli dizide rol alan Tuğutlu, Instagram sayfasından siyah bikinisiyle olan karelerini hayranlarının beğenisine sundu. Leyla Lidya Tuğutlu, paylaştığı fotoğrafa, "Yazın son günlerinin tadını çıkarırken" notunu düştü.

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Ünlü oyuncunun paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Instagram Leyla Lydia Tuğutlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
hiçte etkilenmedim gayette sıradan bir vücudu var ünlü olmadığı halde bu kıza on çekecek kızlar var
harbiden çok güzel kadın, maşallah.
Gerçekten çok güzel bir kız. Bahtı ve şansı açık olsun. Kalbi de dış görünüşü kadar güzelse......

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