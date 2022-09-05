Lezzet festivali "Konya GastroFest", 550 bin ziyaretçiyi ağırladı

Konya'nın zengin mutfak kültürünün tanıtılmasının yanı sıra Türkiye'nin farklı lezzetlerinin de görücüye çıkarıldığı "Konya GastroFest", dört günde yarım milyondan fazla lezzet tutkununa ev sahipliği yaptı.

Konya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kalehan Ecdat Bahçesi’nde bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Konya Gastrofest'te Konya ve ilçelerinin nefis yöresel yemekleri, tatlıları ve mutfak zenginliği yurt içinden ve dışından festivale katılan ziyaretçilerle buluştu.

Açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdogan'ın eşi Emine Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla 1 Eylül'de yapılan festivalde, Konya mutfağının baş tacı sayılan lezzetleri, etli ekmek, bamya çorbası, "furun kebabı", tirit, düğün pilavı, sac arası, höşmerim tatlısı ve saray mutfağının yüzlerce çeşit tatlısı tanıtıldı.

Profesyonel aşçıların hünerlerini gösterdiği festivalde, vatandaşlar arasında yapılan yarışmalarda da aşçılar jüri olup yarışmacılara not verdi.

Gastrofest'te çocuklar ise kendileri için özel olarak kurulan etkinlik alanında doyasıya eğlenme fırsatı buldu.

Açıklamada ifadesine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Gastronomi Festivali'nin hem kent hem ülke için önemli bir etkinlik olduğunu belirtti.

Artık geleneksel hale gelen festivale katılımın yoğun olduğunu aktaran Altay, şunları kaydetti:

"Özellikle şehir dışından çok yoğun bir katılım var. Konya'nın yemek kültürünün bu vesileyle hem Türkiye'ye hem tüm dünyaya anlatma fırsatımız oldu. Konyalılara çok teşekkür ediyorum. Çok yoğun bir katılım gösterdiler. Bu yıl Gastrofest'imizde 550 bin ziyaretçiyi ağırladık. Bir teşekkür de şehir dışından gelen kardeşlerimize. Konya'nın yemek kültürünü ve Konya'nın kültürünü tanımak için Konya'da misafir ettiğimiz tüm dostları tekrar şehrimize beklediğimizi ifade etmek istiyorum. Bu vesileyle Konya'nın bir turizm şehri olması çalışmalarımıza devam edeceğiz. Konya her manada tanıtılmaya layık bir şehir. Biz de Konyalılardan aldığımız güçle Konya'mızı tanıtmaya devam edeceğiz. Gastrofest'e katılan tüm katılımcılarımıza, şeflere, tüm stant mensuplarımıza, tüm çalışanlara da çok teşekkür ediyorum. Dört gün boyunca çok büyük bir efor sarf ettiler ama gelen 550 bin misafiri Konya'ya, Hazreti Mevlana'ya yakışır şekilde ağırlamış olduk."



