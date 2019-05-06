YEMEK

Lezzeti de faydası da büyük! Bulmak için 20 kilometre yürüyorlar

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 06.05.2019 10:30 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu Bölgesi'nde bir süredir etkili olan yağışlar sayesinde mantar bereketi yaşanıyor. Erzincan yaylaları ile ormanlık alanlarda yetişen ve köylülerin gelir kapısı olan kuzugöbeği ve çayır mantarı, sofralarının vazgeçilmez lezzetleri arasında bulunuyor.

Lezzeti de faydası da büyük! Bulmak için 20 kilometre yürüyorlar

Her yıl nisan ve mayıs aylarında ormanlık alanda yetişen ve yöre halkı tarafından toplanan kuzugöbeği mantarı, lezzet ve protein açısından önemli bir besin öğesi olarak kilogramı 150 ila 200 liraya satılıyor.

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Son yağışlarla doğada oldukça fazla bulunan beyaz çayır mantarının kilogramı ise 20 liradan alıcı buluyor.

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Mantar toplayanlardan Fatih Akgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sene aşırı yağışlardan dolayı mantar bolluğu yaşandığını söyledi.

Özellikle kuzugöbeği mantarının çok değerli olduğunu belirten Akgün, şöyle devam etti:

"Bu mantar biraz soğuk iklimi seviyor. Mart ayı ortasında başlar, nisan ayı süresince devam eder. Erzincan'da kuzugöbeği nadir bulunduğu için çok bilinen bir mantar türü değil. Kuzugöbeği daha çok yaban kavağı, kayı ve çam ormanlarında bulunur. Bu mantarı bulmak için 15-20 kilometre arasında yol yürüyoruz. Nadir bulunduğu için kilosu yaş olarak 180 ila 250 lira arasında satılıyor. İlaç sanayisinde kullanılıyor ve yurt dışına ihraç ediliyor."

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Akgün, doğada birçok mantar çeşidinin bulunduğunu belirterek "Yaklaşık 850 çeşit mantar tanıyorum. Bunlardan 800'e yakını yenilebilir zehirsiz mantar. Geriye kalanlar ise zehirli ama mantarın şakaya gelecek bir durumu yok. Bazılarının ölümcül etkileri var. Bu nedenle bilmediğimiz mantarları kesinlikle yememeliyiz. Eğer mantarı tanımıyorsak mutlaka bilen birilerine sormalıyız" dedi.

Yağışların ramazanda mantar bereketini beraberinde getirdiğini dile getiren Akgün, fırsat buldukça mantar toplayarak vakit geçirdiklerini, protein değeri açısından yüksek olan bu mantarları iftar sofrasında bolca tüketeceklerini sözlerine ekledi.

Sağlığa olan etkileri ise;

Son derece değerli olan mantar; B1, B2, C vitamini, kalsiyum, potasyum, sodyum ve çinko içerir. Bağışıklık sistemini güçlendirecek bir etkiye sahiptir ve zihin açıcı etkisi vardır.

Kuzu göbeği mantarı düzenli olarak tüketildiğinde tüm zararlı mikroorganizmalara karşı vücudu korur...

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Kan şekeri düşüklüğüne iyi gelmektedir. Diyabet hastaları için son derece sağlıklı bir besin kaynağıdır.

Anemi hastalığının tedavisinde etkilidir. Demir eksikliği sonucu ortaya çıkan kansızlık probleminde ilaç kullanmak istemiyorsanız kuzu göbeği mantarından faydalanabilirsiniz.

Mantarda bulunan selenyum ve niosin, kansere karşı koruma sağlar. Özellikle prostat kanseri riski taşıyanlar için kuzu göbeği tavsiye edilir.

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Kalp ve karaciğer rahatsızlıklarına karşı koruma sağlar.

B2 vitamini yönünden güçlü olması sayesinde katarakt ve glokom gibi göz sağlığı problemlerinin üstesinden gelir.

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