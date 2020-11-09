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Lezzeti dünyaca ünlü! Beyaz renginin ve tadının sırrını ustası açıkladı

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş 09.11.2020 15:45 | Son Güncelleme:
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Damaklarda eşsiz bir tat bırakan Afyon kaymağının lezzetinin sırrı ustası tarafından açıklandı. Dünyaca ünlü kaymağın püf noktaları bakın neymiş...

Kaymak denilince Türkiye ile birlikte dünyanın birçok ülkesinde ilk alan gelen yerlerden olan Afyonkarahisar’da kaymağın eşsiz lezzeti ile renginin sırrını üreticiler. Uzun yıllardır Küçük Çobanlı Mahallesi'nde kaymak üretimi gerçekleştiren Mehmet Bedri Eşmen, kaymağın en büyük özelliğinin manda sütünden yapılıyor olması olduğunu vurguladı.

Hakiki kaymağın lezzetinin sırrının 36 saatte gizli olduğunu kaydeden Eşmen, “Akşam mandalardan sağılan sütler işletmemize gelir kaplara 3’te ikisi doldurulacak şekilde konulur. Bu sütler akşam pişirilip sabaha kadar bekletilir. Daha sonra kaplarda pişirilen sütler sabah çizilir ve yarısı alınır. Sabah sağımından gelen sütlerle akşamdan hazırlanan kapların içerine doldurulup 95 derecede kaynamayacak şekilde tekrar pişirilir. Sonra dinlenmeye bırakılıyor yani doğal olarak soğutulur. Sonra soğuk hava deposuna gönderiliyor. Toplamda 36 saatte yapılıyor. Afyon kaymağının yapılması 36 saat gerektirir” dedi.

KAYMAĞIN RENGİNİN SIRRI MANDA GENİNDE

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Özellikle bembeyaz rengi ile görenlerin iştahını kabartan kaymağın renginin sırrını da açıklayan Eşmen, bunun da mandada olan bir genden kaynaklandığını dile getirdi. Mandada bulunan bir genin süte beyaz rengini verdiğini belirten Eşmen şunları söyledi:

“Afyon kaymağının özelliği manda sütünden yapılması ve doğal olduğu için yağ oranı çok yüksek görünüm olarak da sadece mandada olan bir genden dolayı rengi bembeyaz oluyor.”

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