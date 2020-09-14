Lezzeti parmak ısırtıyor: 5 dakikada gözleme nasıl yapılır?

Kahvaltıya ya da beş çayına hazırlayabileceğiniz oldukça kolay bir gözleme tarifiyle karşınızdayız. Yemek pişirme konusunda tecrübesiz olsanız bile 5 dakikada gözleme tarifini lezzetli bir şekilde hazırlayabileceğinize garanti veriyoruz.

5 DAKİKADA GÖZLEME TARİFİ MALZEMELERİ

2 adet yufka

4 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı

Peynirli ya da patatesli iç harç

NASIL YAPILIR?

Yufkayı tezgaha serin ve ortadan ikiye kesin. Erittiğiniz tereyağından fırça yardımıyla bir miktar yufkanın her bir yerine sürün.

Gözleme harcından bir miktar alın ve yufkanın orta kısmına yayın. Yufkayı kenarlarından katlayın ve dikdörtgen şekli verin.

Tüm yufkalara aynı işlemi uygulayın. Teflon tavayı hafif bir şekilde tereyağı ile yağlayın. Tava kızınca gözlemeleri tek tek arkalı önlü kızarana kadar pişirin. Afiyet olsun.

5 DAKİKADA GÖZLEME YAPMANIN PÜF NOKTALARI NELERDİR?

Yufkadan hazırlayacağınız gözlemenin iç harcı çok önemli. Peynirli gözleme yapmak istiyorsanız bunun için yarım yağlı peynir kullanmalısınız. Hazır yufkanın ise taze olmasına dikkat edin. Her bir gözlemeyi pişirdikten sonra tavayı yağlamaya özen gösterin.

