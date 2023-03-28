Lezzetine doyulmaz Antep usulü kuru dolma tarifi! Zuhal Topal'la Yemekteyiz kuru patlıcan dolması nasıl yapılır?

Güneydoğu mutfağının binbir çeşit nefis lezzetlerinden biri de kuru dolmadır. Etsiz yapılır, harcının olmazsa olmazı bolca baharat ve nar ekşisidir. Antep usulü olarak hazırlanan bu tarifin birkaç püf noktası bulunuyor. İşte İşte Zuhal Topal'la Yemekteyiz kuru patlıcan dolması tarifi ve malzemeleri...

ANTEP USULÜ KURU DOLMA TARİFİ

Kışlıklar arasında bolca bulunan kuru patlıcan ve kuru biber ile harika bir dolma tarifi hazırlamak isteyenler bu tarifimiz tam size göre. Dolma tarifimiz pratik oluşunun yanı sıra enfes bir tada sahip.

MALZEMELER 30 tane kuru patlıcan

10 tane kuru biber

2 su bardağı pirinç

1 büyük soğan

3 diş sarımsak

1 adet domates

1 çay kaşığı karabiber

3 çay kaşığı pul biber (1 kaşığı tencerenin dibine sos yapmak için)

1. 5 dolu yemek kaşığı karışık salça

3 yemek kaşığı nar ekşisi (1 kaşığı tencerenin dibine sos yapmak için)

Arzuya göre maydanoz

Zeytin yağı

1 tatlı kaşığı kuru nane

Tuz

TARİF Geniş bir tencerede su kaynatalım ve patlıcanları kaynar suya atıp 10 dk pişirelim biberleri 5 dk sonra atalım çünkü çabuk pişiyor.

Pişince süzgece alalım ve sudan geçirelim.

Tencereye 1 diş sarımsak rendelenmiş, yarım kaşık salça, 1 çay kaşığı pul biber, naneyi, 1 kaşık nar ekşisi ve yarım çay bardağı zeytin yağını alıp karıştıralım ve dibine iyice yayalım.

Şimdi iç harcına gelelim. Pirinci derin bir kapta yıkayalım. Soğanı, 2 diş sarımsağı(sarımsağı seviyosanız 3 diş de koyabilirsiniz) ve domatesi doğrayıp pirince ekleyelim.

1 dolu kaşık salçamızı, baharatları, nar ekşisini, yarım bardak zeytinyağını da ekleyip iyice karıştıralım.

Haşladığımız kuru patlıcan ve biberleri tek tek doldurup resimdeki gibi tencereye dizelim.

Dikkat edilmesi gereken nokta harcı çok doldurmamak, kurunun bütün tadını yok ediyor bence. 1 dolu tatlı kaşığı harç yeter her dolma için. Küçük boy kurular için yarım tatlı kaşığı.

Tencereye dolmaları dizdikten sonra bir kapak veya dolma taşı ile üstünü kapatalım. Dolmaların üstüne çıkacak kadar su ilave edelim.

Ocağa alıp kaynayınca altını kısalım ve ağzı kapalı bir şekilde pişmeye bırakalım. 35 dk sonra suyunu çekmemiş olursa suyunu çok koydunuz demektir.

Kapağını açıp ocağı da iyice açıp suyunu çektirirsiniz böyle bir durumda. Afiyet olsun.



