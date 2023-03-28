Lezzetine doyulmaz Antep usulü kuru dolma tarifi! Zuhal Topal'la Yemekteyiz kuru patlıcan dolması nasıl yapılır?

Güneydoğu mutfağının binbir çeşit nefis lezzetlerinden biri de kuru dolmadır. Etsiz yapılır, harcının olmazsa olmazı bolca baharat ve nar ekşisidir. Antep usulü olarak hazırlanan bu tarifin birkaç püf noktası bulunuyor. İşte İşte Zuhal Topal'la Yemekteyiz kuru patlıcan dolması tarifi ve malzemeleri...
Kışlıklar arasında bolca bulunan kuru patlıcan ve kuru biber ile harika bir dolma tarifi hazırlamak isteyenler bu tarifimiz tam size göre. Dolma tarifimiz pratik oluşunun yanı sıra enfes bir tada sahip.