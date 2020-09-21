Lezzetli balık pişirmek istiyorsanız bu kurallara dikkat edin

Balık sezonunun açılmasıyla ‘balık satın alırken nelere dikkat etmeliyiz’, ‘hangi çeşidini tüketmek daha yararlı’ ve ‘nasıl pişirilmeli’ soruları da yeniden gündeme geldi. Her balığın kendine has lezzeti olduğu için pişirme şekilleri de farklı oluyor. Balığın sağlığa faydaları saymakla bitmezken, çok iyi kalsiyum ve fosfor kaynağıdır.

MİGRENE KARŞI BALIK YİYİN

Uzmanlar Omega 3 yağ asitleri EPA ve DHA’yı içeren su ürünlerinden bol miktarda tüketmemiz gerektiğinin altını çiziyor. Hastalıklara karşı koruyucu kalkan görevi gören balığın aynı zamanda migren gibi bazı ağrılara karşı etkili olduğu bilinmektedir. Yeni tip koronavirüs hastalığı Covid-19'la birlikte bağışıklık sistemini güçlendiren yiyeceklere karşı talep artışı yaşanmaktadır. A, E ve K vitamini açısından oldukça zengin olan balığı sofranızdan eksik etmemelisiniz.

BALIK SEÇERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

İyi ve taze bir balık en iyi gözlerinden anlaşılır. Taze balığın gözleri dolgun, parlak ve canlıdır.

Süzgeçleri açık ve canlı renk olan balıklar tazedir.

Balık baştan kokar sözü çok doğrudur. Yani, balık bozulmaya başladıysa kafasından itibaren tüm gövdesine yüksek asitli koku yayılmaya başlar.

Taze balığın gövdesine bastığınızda formunu koruyacaktır.

Taze balığın pulları canlı görüntüsünü yitirmemiştir. Pulu olmayan balıklarda ise o canlı görünümünü kaybetmiş vaziyettedir.

BALIK NASIL PİŞİRİLİR? BALIK PİŞİRMENİN PÜF NOKTALARI

Uzmanlar haftada en az iki defa balık tüketmenin sağlığa çok faydalı olduğunu söylüyor. İyi pişmemiş bir balık, balık yemekten soğutabilir. Bu sebepten ötürü balığın en iyi şekilde pişirilmesi gerekmektedir. Lezzetli balık pişirmenin ise iki altın kuralı vardır: Doğru zamanda doğru pişirme tekniği. Bazı balıklar fırında daha lezzetli olurken bazılarını ise kızartmak gerekmektedir. Hangi balığın ne zaman tüketilmesi gerektiğini bilmek de önemlidir. Henüz yeterince yağlanmayan bir palamutu bu dönemde ızgara yaparsanız sert ve lezzetsiz olacaktır. Zamanına göre tavada, ızgarada ya da fırında pişen balığın lezzeti değişecektir.