YEMEK
  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet
  4. Lezzetli balık pişirmek istiyorsanız bu kurallara dikkat edin

Lezzetli balık pişirmek istiyorsanız bu kurallara dikkat edin

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
KEŞFET HABERLERİ  | Son Güncelleme

Balık sezonunun açılmasıyla tezgahlar doldu taştı. Uzmanlar, 2 altın kural olarak balığın lezzetini almak için doğru zamanda doğru teknikle pişirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Lezzetli balık pişirmek istiyorsanız bu kurallara dikkat edin

Balık sezonunun açılmasıyla ‘balık satın alırken nelere dikkat etmeliyiz’, ‘hangi çeşidini tüketmek daha yararlı’ ve ‘nasıl pişirilmeli’ soruları da yeniden gündeme geldi. Her balığın kendine has lezzeti olduğu için pişirme şekilleri de farklı oluyor. Balığın sağlığa faydaları saymakla bitmezken, çok iyi kalsiyum ve fosfor kaynağıdır.

MİGRENE KARŞI BALIK YİYİN

Uzmanlar Omega 3 yağ asitleri EPA ve DHA’yı içeren su ürünlerinden bol miktarda tüketmemiz gerektiğinin altını çiziyor. Hastalıklara karşı koruyucu kalkan görevi gören balığın aynı zamanda migren gibi bazı ağrılara karşı etkili olduğu bilinmektedir. Yeni tip koronavirüs hastalığı Covid-19'la birlikte bağışıklık sistemini güçlendiren yiyeceklere karşı talep artışı yaşanmaktadır. A, E ve K vitamini açısından oldukça zengin olan balığı sofranızdan eksik etmemelisiniz.

bu3

BALIK SEÇERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

  • İyi ve taze bir balık en iyi gözlerinden anlaşılır. Taze balığın gözleri dolgun, parlak ve canlıdır.
  • Süzgeçleri açık ve canlı renk olan balıklar tazedir.
  • Balık baştan kokar sözü çok doğrudur. Yani, balık bozulmaya başladıysa kafasından itibaren tüm gövdesine yüksek asitli koku yayılmaya başlar.
  • Taze balığın gövdesine bastığınızda formunu koruyacaktır.
  • Taze balığın pulları canlı görüntüsünü yitirmemiştir. Pulu olmayan balıklarda ise o canlı görünümünü kaybetmiş vaziyettedir.

bu2

BALIK NASIL PİŞİRİLİR? BALIK PİŞİRMENİN PÜF NOKTALARI

Uzmanlar haftada en az iki defa balık tüketmenin sağlığa çok faydalı olduğunu söylüyor. İyi pişmemiş bir balık, balık yemekten soğutabilir. Bu sebepten ötürü balığın en iyi şekilde pişirilmesi gerekmektedir. Lezzetli balık pişirmenin ise iki altın kuralı vardır: Doğru zamanda doğru pişirme tekniği. Bazı balıklar fırında daha lezzetli olurken bazılarını ise kızartmak gerekmektedir. Hangi balığın ne zaman tüketilmesi gerektiğini bilmek de önemlidir. Henüz yeterince yağlanmayan bir palamutu bu dönemde ızgara yaparsanız sert ve lezzetsiz olacaktır. Zamanına göre tavada, ızgarada ya da fırında pişen balığın lezzeti değişecektir.

iStock-926182122

HAMSİ TAVADA, PALAMUT IZGARADA

Ocak ayında tam olarak lezzetini bulacak olan hamsiyi kızartırsanız çıtır çıtır olur. Palamutu ise aynı dönemde fırında pişirirseniz lezzeti mükemmel olacaktır. Izgarada pişirme yaparken, özellikle levrek, çupra ve palamudu ızgarada pişirmesi çok lezzetli olur. Hafiften unlayıp balıkları sonrasında çok ince üzerine zeytinyağı süzerek ızgaraya atmamız derisinin yapışmasını da engelleyecektir.

BALIKLARIN BOYUTLARINA DİKKAT!

bu1

Sürdürülebilir balık tüketimi için tezgahtaki balık boyutlarına dikkat etmek gerekmektedir. Tezgahlarda daha küçük balıkları satmamalı ve satın da almamalıyız. Örneğin; en az kalkan 40, palamut 25, hamsi 9 cm olmalı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstiklal Caddesi'nde genç kadına taciz!İstiklal Caddesi'nde genç kadına taciz!
Sadece iki malzemeyle hazırlanıyor! Satış rekorları kırıyorSadece iki malzemeyle hazırlanıyor! Satış rekorları kırıyor
Ustasından mükemmel Sivas katmeri tarifi Ustasından mükemmel Sivas katmeri tarifi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
MasterChef'te elenen isim belli oldu!
MasterChef'te elenen isim belli oldu!
Kavuk artık Şevket Çoruh'ta!
Kavuk artık Şevket Çoruh'ta!
Şıklığına gölge düştü! O da yakalandı
Şıklığına gölge düştü! O da yakalandı
Dünyada ilk kez Türkiye'de yapıldı! Yurt dışından talep yağıyor
Dünyada ilk kez Türkiye'de yapıldı! Yurt dışından talep yağıyor
Sadece iki malzemeyle hazırlanıyor! Satış rekorları kırıyor
Sadece iki malzemeyle hazırlanıyor! Satış rekorları kırıyor
Lezzeti tescillendi ilgi ikiye katlandı!
Lezzeti tescillendi ilgi ikiye katlandı!
İlginizi Çekebilir
Her biri ayrı şahane... Hemen denemek isteyeceksiniz
Her biri ayrı şahane... Hemen denemek isteyeceksiniz
Sucuk alırken bu uyarıya dikkat! İçine beyaz et, tırnaklı eti...
Sucuk alırken bu uyarıya dikkat! İçine beyaz et, tırnaklı eti...
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
12 Sıra Dışı Yumurta Pişirme Yöntemi
12 Sıra Dışı Yumurta Pişirme Yöntemi
Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske
Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hatay’ın tescilli lezzetleri kağıt kebabı ve künefeye ilgi büyük
Lezzeti tescillendi ilgi ikiye katlandı!
Sadece iki malzemeyle hazırlanıyor! Satış rekorları kırıyor
Sadece iki malzemeyle hazırlanıyor! Satış rekorları kırıyor
Dünyada ilk kez Türkiye'de yapıldı! Yurt dışından talep yağıyor
Dünyada ilk kez Türkiye'de yapıldı! Yurt dışından talep yağıyor
TikTok'ta olay oldu! Katlanan yumurta akımına yüzlerce kişi katıldı
TikTok'ta olay oldu! Katlanan yumurta akımına yüzlerce kişi katıldı
Yapımı zahmetli ama gerçek bir şifa kaynağı
Yapımı zahmetli ama gerçek bir şifa kaynağı
Bu tatlının sırrı meyvesinde gizli! Püf noktası ise...
Bu tatlının sırrı meyvesinde gizli! Püf noktası ise...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.