LG, Ankara'da bir "Brandshop" daha hizmete açtı

İSTANBUL (AA) - LG'nin Ankara'daki yeni LG Brandshop'u, LG Electronics Türkiye Ülke Başkanı Jeff Cheh'in katılımıyla hizmete açıldı.

Şirket açıklamasına göre, Türkiye yatırımlarına gelecek dönemde de devam edecek olan LG, teknolojisini tüketicileriyle, kendi mağazaları aracılığıyla buluşturmayı hedefliyor. Bu doğrultuda Ankara Mahall AVM'de LG Brandshop Kutup mağazasını hizmete sunan LG'nin mağaza açılışına, LG Electronics Türkiye Ülke Başkanı Jeff Cheh, Ev Eğlencesi Elektroniği Ürün Müdürü Kevin Cho, Beyaz Eşya Ürün Müdürü Jimmy Lee, Ev Eğlencesi Elektroniği ve Beyaz Eşya Ürün Grupları Satış Başkanı Bülent Bülbül katıldı.

İçerisinde bulunan en yeni LG ürünleri ile tüketicileri geleceğin teknolojileri ile buluşturan LG Brandshop Kutup mağazasında, LG ThinQ teknolojisi sayesinde birbiriyle konuşan ve uzaktan yönetilebilen LG ürünleri ziyaretçilerin ilgisine sunuluyor.

Ankara Çankaya Mahall AVM'de bulunan LG Brandshop'ta, LG'nin son teknolojiye sahip ürün ve hizmetleri açılışa özel indirimlerle tüketiciyle buluşuyor. Mağazada, LG'nin son teknoloji ile donatılmış beyaz eşya, TV, ses sistemi, hoparlör ve klima sistemlerinin yanı sıra, birbiriyle konuşan cihazlardan uzaktan yönetilebilen beyaz eşyalara, kişisel asistan görevi gören TV'lere kadar yeni nesil teknolojileri sergileniyor.

Mağazanın öne çıkan ürünleri arasında şunlar yer alıyor:

"Kapıyı açmadan üzerindeki ekran yardımıyla içerisindekileri gösteren buzdolabı LG InstaView. Yiyecekleri klasik buzdolaplarına göre, 7 güne kadar uzayan süreyle ilk günkü tazeliğinde tutan NatureFresh. İki farklı çamaşırı, iki farklı bölmede tek seferde yıkayabilen LG TwinWash çamaşır makineleri. 2 yerine 4 yıkama kolu ve Steam (Buhar) teknolojisi ile ekstra temizlik sağlayan, alerjenleri yaklaşık yüzde 99,9 yok eden çamaşır makineleri. Steam teknolojisinin gücü ile çalışan bulaşık makineleri, yapay zekaya sahip 2021 serisi TV'ler. UV Nano teknolojisi ile serin ve ferah havanın yanı sıra, hijyenik hava da sunan 2021 model klimalar."

- Haftanın 7 günü hizmet veriyor

LG'nin ThinQ platformu sayesinde, ev sahipleri, çamaşır makinelerinden klimalara, buzdolaplarından televizyonlarına kadar çeşitli ev ürünleriyle etkileşimde bulunabiliyor. Örneğin, ev sahipleri, uygulama ile çamaşır makinelerini uzaktan harekete geçirebiliyor, klimayı işten dönmeden önce 5 dakika önce çalışacak şekilde programlayabiliyor.

Yapay zekaya sahip LG ThinQ AI platformu, LG OLED ve Nanocell TV'lerin ses komutu ile kontrol edilebilmesine olanak tanıyor. LG ThinQ ayrıca, aynı cihazları birbirinden değişik şekillerde kullanan evdeki farklı kullanıcılarla senkronize olarak çalışıyor. Her bir kullanıcın neyi sevdiğini ve nasıl davrandığını inceliyor ve evdeki her bir kişi için kişiselleştirilmiş deneyimler sunuyor. LG'nin ThinQ platformu, her bir cihazın sorunlarının nasıl giderileceği ve kolaylıkla yönetileceği konusunda da öneriler sunuyor. Örneğin, çamaşır makinesinin içinin iyice temizlenmesi gerektiğini veya ev sahibinin çok fazla deterjan kullandığını söyleyebiliyor, gerektiğinde kendiliğinden teknik servisi arayarak kayıt oluşturabiliyor.