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    4. Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! Sosyal medyada yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi: Ben bakamam

    Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! Sosyal medyada yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi: Ben bakamam

    18.06.2024 15:50
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    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    18.06.2024 15:50
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    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde genç bir kızın yaşlandığı zamanda anne ve babasını huzurevine göndereceğini söylemesi üzerine tepkiler geldi. Huzurevinin kötü bir yer olmadığını söyleyen genç kadına sosyal medyadan 'hayırsız evlat' yorumları gecikmedi.

    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde genç bir kadın yaşlandığı zaman anne ve babasını huzurevine göndereceğini söyleyerek gündem oldu.

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    Sosyal medyadan yaptığı paylaşıma genç kadın, "Annemle babamı huzurevine vereceğim" notunu eklerken düşüncelerini de son derece açık bir şekilde paylaştı.

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    Anne ve babasına bakamayacağını dile getiren genç kadın, "Düşünüyordum da annem ve babam yaşlanınca ben net onları huzurevine vereceğim. Çünkü ben bakamam. Benim bir sürü işim olacak. Belki çocuklarım olacak. Bakamam. Onlar da güzel huzurevine gitsinler orada yaşasınlar. Yaşıtları da var güzel güzel gülüp eğlenirler birlikte. Onlar da daha çok rahat eder. Biz neden huzurevi çok kötü bir yermiş gibi davranıyoruz? Aslında çok iyi bir yer. Ben de yaşlanınca huzurevine gitmek isterim" dedi.

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü görüntüye tepki gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu videoyu izleyince anne ve babanın seni kapının önüne koyması yok mu?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Hayırsız evlat" yorumunu yaptı.

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