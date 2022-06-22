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LG beyaz eşya alanlara Sodexo Flexogift hediye kodu

22.06.2022 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LG beyaz eşya alanlara Sodexo Flexogift hediye kodu

İSTANBUL (AA) - LG, 3-30 Haziran 2002 tarihleri arasında geçerli Beyaz Eşya Kampanyası ile, tüketicilerine 2 bin TL’ye varan Sodexo Flexogift hediye kodu armağan ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, LG Brandshop, Teknosa ya da MediaMarkt mağazalarından satın alınan seçili LG markalı buzdolabı, çamaşır makinesi, kurutmalı çamaşır makinesi ve bulaşık makinesi modelleri, tüketicilerine diledikleri mağazadan ihtiyaçlarını alabilecekleri bir kod kazandırıyor.

Tüketiciler, Sodexo Flexogift hediye kodları ile gıdadan giyime, teknolojiden e-ticarete bir çok farklı satış noktasında alışveriş yapabiliyorlar.

Tüketicilerin kampanyaya katılabilmesi için en geç 5 Temmuz 2022 tarihine kadar http://www.lgkampanya.com adresindeki bilgileri doldurmaları, satın aldıkları ürünün faturasının fotoğrafını ve kurulum belgelerini net ve okunur şekilde yüklemeleri gerekiyor.

Sodexo Flexogift hediye dijital kodu gönderimi www.lgkampaya.com adresine girilen telefon numaralarına yapılıyor.

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