LG DualCool klimalarla hızlı soğutma ve konfor bir arada

İSTANBUL(AA) - LG’nin 2021 Klima serisinde yer alan yeni DualCool Klimalar, daha hızlı soğutması, enerji tasarrufu sağlaması, gürültüsüz çalışması, otomatik temizleme özelliği olması, çevre dostu olarak bilinen R32 soğutucu gaz kullanması ve kolay kurulumu ile serin bir yaz geçirmek isteyenlerin ilk tercihi oluyor.

LG'den yapılan açıklamaya göre, tüketicilerin klima tercihinde en çok etkili olan özelliklerden hızlı soğutma, enerji tasarrufu sağlama ve gürültüsüz çalışma özellikleri LG’nin 2021 Klima serisinde yer alan DualCool Klimalarda birleşti. Üstelik DualCool Klimalar otomatik temizleme özelliği, çevre dostu olması, hızlı ve kolay kurulumuyla da ekstra avantaj sağlıyor. İdeal bir iç mekan havası yaratan LG DualCool Klimalar, kullanıcılara serin, ferah ve temiz hava sunuyor.

LG DUAL Inverter Compressor ile daha hızlı ve konforlu soğutma sunan LG DualCool Klimalar, LG inverter olmayan klimalardan yüzde 40'a kadar daha hızlı soğutuyor. Bu da yaz sıcaklarında tüketicilere hızlı bir konfor sağlıyor. Daha hızlı ve verimli soğutma sağlayan LG DualCool klimalar, enerji tüketimini, dolayısıyla elektrik faturalarını da düşürüyor. LG DualCool klimalar, inverter olmayan bir klimaya göre yüzde 70’e varan oranda enerji tasarrufu sağlıyor.