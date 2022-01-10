LG, IBM Quantum Network'e katıldı

İSTANBUL (AA) - LG Electronics (LG), kuantum hesaplamanın endüstri uygulamalarını geliştirmek için IBM Quantum Network'e katıldığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, LG, IBM Quantum Network'e katılarak, IBM'in kuantum bilgi işlem sistemlerine, kuantum uzmanlığına ve IBM'in açık kaynaklı kuantum bilgi yazılımı geliştirme kiti olan Qiskit'e erişim elde edecek.

LG, IBM Quantum teknolojisini kullanarak yapay zeka, bağlantılı arabalar, dijital dönüşüm, IoT ve robotik uygulamaları dahil olmak üzere büyük miktarda verinin işlenmesini gerektiren tüm alanlarda kuantum hesaplama uygulamalarını keşfetmeyi amaçlıyor. LG, IBM'in kuantum yol haritasına uygun olarak kuantum bilişim donanımı ve yazılımındaki ilerlemelerden ve uygulamalardan yararlanabilecek. LG, IBM Quantum teknolojisinden yararlanarak çalışanlarına iş gücü eğitimi sağlayabilecek ve LG'nin potansiyel atılımların kendi sektöründe nasıl uygulanabileceğini araştırmasına izin verecek.

Kuantum hesaplama, hesaplama alanında heyecan verici bir evrim olarak görülüyor. Klasik bilgisayarlar 0 ve 1'i temsil eden bitlerde hesaplama yaparken, kuantum bilgisayarlar, klasik bilgisayarlar için temelde zorlu olan sorunları çözmek amacıyla hesaplamada girişim ve dolaşma gibi kuantum mekanik olaylarını kullanan kübitleri kullanıyor. Sonuç olarak, kuantum hesaplama, çok çeşitli sorunlara yeni çözümler keşfetmeye yardımcı olmak için çok uygun bir yöntem olarak görülüyor. IBM Quantum ekibi ve LG, kuantum bilişimin finans, enerji, kimya, malzeme bilimi, optimizasyon ve makine öğrenimi gibi birçok sektöre ve disipline nasıl yardımcı olacağını araştırıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen LG Electronics Başkan Yardımcısı ve Teknolojiden Sorumlu Direktörü (CTO) Kim Byoung-hoon, "Açık inovasyon stratejimize dayanarak kuantum alanındaki yetkinliğimizi geliştirmek için IBM Quantum'u kullanmayı planlıyoruz. Gelecekteki işletmelerde kuantum bilişim teknolojisinden yararlanarak müşterilere şimdiye kadar deneyimlemedikleri değeri sunmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

IBM Kuantum Hesaplama Başkan Yardımcısı Jay Gambetta ise LG Electronics'i Kore'de büyüyen bir kuantum bilgi işlem ekosisteminde görmekten mutluluk duyduklarını aktararak, "IBM ve LG Electronics arasındaki ilişki, LG'nin ortaya çıkan teknolojilerle ilgili yeni tür sorunları keşfetmesine izin verecek ve Kore'deki kuantum yeteneklerini güçlendirmeye yardımcı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

