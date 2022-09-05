LG, oyun deneyimini iyileştiren yeni ara yüzünü ve yeni eklenen bulut oyun seçeneklerini tanıttı

İSTANBUL (AA) - LG Electronics (LG), TV'lerinde oyun deneyimini genişleterek, kullanıcılara daha fazla seçenek sunmak için yeni bulut oyun hizmetleri ve "oyuna girmeyi" kolaylaştıran bir kullanıcı ara yüzü güncellemesi ekliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, LG, yeni bulut oyun hizmetleri ve "oyuna girmeyi" kolaylaştıran bir kullanıcı ara yüzü güncellemesi ekliyor. Bu güncellemeler, LG'nin TV'lerine oyuncu odaklı içerik ve yetenekler getirme konusundaki çalışmalarının bir parçası olarak kabul ediliyor.

Bilgisayar, konsol veya oyun kurulumu gerektirmeyen bulut oyun platformları, oyunları her zamankinden daha erişilebilir hale getiriyor. Blacknut ve Utomik Cloud, sırasıyla eylül ve kasımda LG TV'lerde1 Triple A oyunları, favori bağımsız oyunlar, hikaye odaklı maceralar, spor, strateji ve daha fazlasını kapsayan zengin bir oyun portfoyü sunuyor.

Aylık abonelikler aracılığıyla iki uygulama, kullanıcılara herhangi bir oyunu seçme ve anında oynama olanağı sunuyor ve her iki uygulama da aylık olarak yeni oyunları içeriyor.

Blacknut, abonelere, ailenin tüm üyeleri için en fazla premium içerik çeşitliliği ve beş oyuncu profiline sahip 500'den fazla PC ve konsol oyunu sunuyor. Blacknut, bulut oyun alanındaki en geniş yarış ve spor oyunları koleksiyonunun yanı sıra Metro Exodus, Overcooked ve geniş bir Disney oyunları koleksiyonu gibi eleştirmenlerce beğenilen hitleri sunuyor.

Utomik Cloud, Coffee Talk, My Time at Portia ve Turnip Boy Commits Tax Evasion gibi en sevilen bağımsız türlerle birlikte 1.300'den fazla oyun seçkisine sahip.

Verilen bilgiye göre, yeni bulut oyun uygulamaları, bu aydan itibaren ilk olarak belirli ülkelerde webOS 6.0 ve webOS 2022 destekli LG TV'lerde LG Uygulama Mağazası’na eklenecek.

LG'nin yeni güncellenen oyun kullanıcı ara yüzü sayesinde, kullanıcılar yakında yeni ana ekranda kolayca bulunabilecek olan kullanışlı Oyun Rafı2 menüsünde bir dizi popüler bulut oyun hizmetine erişebilecekler. Halihazırda belirli NVIDIA GeForce NOW oyunlarına Oyun Rafı’ndan erişilebiliyor. Google Stadia ve diğer oyun hizmetlerinden Oyun Rafı aracılığıyla oyunlara erişim özelliği, gelecekteki güncellemelerde LG TV'ye eklenecek.

