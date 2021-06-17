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LG QuadWash bulaşık makineleri ile hızlı ve derinlemesine temizlik

17.06.2021 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LG QuadWash bulaşık makineleri ile hızlı ve derinlemesine temizlik

İSTANBUL (AA) - LG Electronics (LG), QuadWash bulaşık makineleri ile kullanıcıları kurumuş kirler, beklemiş bulaşıklar, uzun bulaşık yıkama saatleri ve harcanan fazla sudan kurtarıyor.

LG'den yapılan açıklamaya göre, LG QuadWash bulaşık makinelerinin TrueSteam (Buhar) özelliği sayesinde kullanıcıların, yemek artıkları nedeniyle ortaya çıkan bakteriler ya da mutfak eşyası üzerindeki mikroplardan dolayı endişelenmelerine gerek kalmıyor.

LG QuadWash bulaşık makineleri, TrueSteam özelliği sayesinde yaygın ev bakterilerini ortadan kaldırıyor ve sanitasyon döngüsünde çalıştırıldığında, gıda zehirlenmesi ile ilişkili olanlar da dahil olmak üzere bakterileri en az yüzde 99,99 oranında yok ediyor.

100 dereceye varan buharın gücünü kullanan LG QuadWash bulaşık makineleri, ekstra hijyen sağlamanın yanı sıra kurumuş yemek kalıntıları ve inatçı lekeleri temizliyor, buharın gücü sayesinde su lekelerine geçit vermiyor.

İki yerine dört püskürtme koluna sahip LG QuadWash teknolojili bulaşık makineleri, püskürtme kollarının dönme sırasında ileri ve geri hareket etmesiyle (Multi-Motion) rafların en köşesindeki bulaşıkları bile "mükemmel" şekilde temizliyor.

Çift bölge yıkama özelliği ile üst ve alt raflardaki püskürtme yoğunluğunun değiştirilmesine imkan veren LG bulaşık makineleri, kolaylıkla ayarlanabilen raf sistemiyle bulaşık makinesi yerleştirmeyi basitleştiriyor, aynı anda daha fazla bulaşık yıkanabilmesini sağlıyor ve büyük hacimli bulaşıklar için alan açıyor. Inverter Direct Drive ile sesiz ve yüksek verimle çalışan bulaşık makineleri, enerji verimliliğini de artırıyor.

En hassas bulaşıkları bile özenle temizleyen LG QuadWash Bulaşık makinesi, ThinQ özelliğiyle de kullanıcılara ekstra rahatlık sağlıyor. ThinQ sayesinde uzaktan çalıştırma, programlama ve programı sonlandırma gibi imkanların yanı sıra bulaşık makinesinin döngüsünün bitip bitmediği de yine uzaktan cep telefonları aracılığıyla kontrol edilebiliyor.

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