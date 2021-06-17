LG QuadWash bulaşık makineleri ile hızlı ve derinlemesine temizlik

İSTANBUL (AA) - LG Electronics (LG), QuadWash bulaşık makineleri ile kullanıcıları kurumuş kirler, beklemiş bulaşıklar, uzun bulaşık yıkama saatleri ve harcanan fazla sudan kurtarıyor.

LG'den yapılan açıklamaya göre, LG QuadWash bulaşık makinelerinin TrueSteam (Buhar) özelliği sayesinde kullanıcıların, yemek artıkları nedeniyle ortaya çıkan bakteriler ya da mutfak eşyası üzerindeki mikroplardan dolayı endişelenmelerine gerek kalmıyor.

LG QuadWash bulaşık makineleri, TrueSteam özelliği sayesinde yaygın ev bakterilerini ortadan kaldırıyor ve sanitasyon döngüsünde çalıştırıldığında, gıda zehirlenmesi ile ilişkili olanlar da dahil olmak üzere bakterileri en az yüzde 99,99 oranında yok ediyor.

100 dereceye varan buharın gücünü kullanan LG QuadWash bulaşık makineleri, ekstra hijyen sağlamanın yanı sıra kurumuş yemek kalıntıları ve inatçı lekeleri temizliyor, buharın gücü sayesinde su lekelerine geçit vermiyor.

İki yerine dört püskürtme koluna sahip LG QuadWash teknolojili bulaşık makineleri, püskürtme kollarının dönme sırasında ileri ve geri hareket etmesiyle (Multi-Motion) rafların en köşesindeki bulaşıkları bile "mükemmel" şekilde temizliyor.