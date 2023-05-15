LGBT+ temalı formayı giymemişti! Mostafa Mohamed'e verilecek ceza belli oldu!

Fransa Ligue 1'in 35. haftasında Toulouse deplasmanına konuk olan Nantes'ta flaş bir gelişme yaşanmıştı. Galatasaray'ın kiralık olarak gönderdiği Mostafa Mohamed, müsabaka öncesinde kadro dışı kaldı.

LGBT+ temalı formayı giymeyi reddeden Mostafa Mohamed, Fransa'da gündeme oturmuştu.

Bu hamlesi nedeniyle maçta süre almayan Mısırlı futbolcu için Nantes kulübünün kararı belli oldu.

Yönetimin 25 yaşındaki futbolcuya para cezası vereceği öğrenildi. Ayrıca Fransız basınında Mohamed'in bonservisinin alınmayacağı ifade edildi.

Nantes'ta bu sezon toplam 49 maçta süre alan Mustafa Muhammed, 11 gol attı ve 4 asist yaptı.

