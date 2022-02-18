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LG'den beyaz eşyalarda tüketici dostu kampanyalar

18.02.2022 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LG'den beyaz eşyalarda tüketici dostu kampanyalar

İSTANBUL (AA) - LG Electronics (LG), 28 Şubat’a kadar geçerli Beyaz Eşya Kampanyası ile tüketicile kullanışlı hediyeler sunuyor.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, LG Brandshop, Teknosa ya da MediaMarkt mağazalarından satın alınan LG markalı tüm kurutma, buhar özellikli çamaşır ve bulaşık makinelerine özel indirim ya da hediye fırsatlarıyla tüketicilerle buluşuyor.

LG tarafından beyaz eşya tüketicilerine sunulan hediyeler, kullanıcıların bütçesine katkıda bulunuyor.

28 Şubat 2022 tarihine kadar, LG Brandshop, Teknosa ve MediaMarkt mağazalarında devam edecek kampanya kapsamında, tüm LG markalı kurutma makinelerinde 500 TL’lik indirim sunuluyor. Ayrıca, yine LG markalı çamaşır makinesi alanlara, 700 TL değerinde 1 yıllık kurutma mendili ile özel çekmeceli bağlantı kiti hediye ediliyor. Tüm buhar özellikli çamaşır makinelerinde 1 yıllık UniBaby Hassas Dokunuş Sıvı Çamaşır Deterjanı, tüm bulaşık makinesi alışverişlerinde ise, doğa dostu Frosch marka bulaşık makinesi tableti hediye ediliyor.

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