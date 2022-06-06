LG'den LG TONE Free kulaklık kampanyası

İSTANBUL (AA) - LG TONE Free kablosuz kulaklıklar, kablosuz şarjlı mouse pad ve macarons kılıf hediyeli kampanyayla sunuluyor.

LG açıklamasına göre, şarj olurken kulaklıkların kendi kendisini temizlemesini sağlayan özel şarj kutusu ve Aktif Gürültü Önleme (ANC) özelliği ile dikkati çeken LG TONE Free Kablosuz kulaklıkların, FN4, FN6 ve FN7 olmak üzere 3 farklı modeli bulunuyor.

Kampanya kapsamında, Amazon üzerinden alınacak LG TONE Free FN6 ve LG TONE Free FN7 model kulaklıklarda, stoklarla sınırlı kablosuz şarjlı mouse pad ve macarons kılıf hediye ediliyor.

Yeni kanal tipi tasarımıyla kulağa daha rahat uyum sağlayan LG TONE Free, MERIDIAN Dijital Sinyal İşleme (DSP) tarafından desteklenmenin yanı sıra kullanıcıyı tamamen içine çeken net vokaller sunan Headphone Spatial Processing (HSP) teknolojisine sahip.

MERIDIAN tarafından geliştirilen dört benzersiz ön ayar sunan özelleştirilmiş EQ ses ayarları da bulunan LG TONE Free'de vokal performanslarına daha fazla netlik için Tiz Boost ve daha geniş alan hissi için etkileyici Bass Boost kullanılıyor.

LG TONE Free'nin kulaklık uçları tarafından sağlanan gürültü yalıtımı, rahatsız edici dış gürültüyü kesin bir şekilde engelliyor. Kulaklığın Ortam Sesi Modu ise kullanıcıların bir düğmeye basarak etraflarında neler olduğunu duymasını sağlıyor.

LG TONE Free'nin yeni şarj kutusu, kulaklığın kendi kendini temizlemesine olanak tanıyor, toksik olmayan, hipoalerjenik silikondan yapılmış rahat, medikal uyumlu jel başlıkları ile sağlıklı ve rahat bir müzik deneyimi sunuyor.

Öte yandan, kutunun ön kısmındaki LED aydınlatma ile şarj seviyesi izlenebiliyor. Tam şarjlıyken kesintisiz 7 saat kullanılabilen LG TONE Free, özel şarj kutusu ile 3 kere daha tam olarak şarj edilebiliyor. Böylelikle kulaklığın şarj ömrü 21 saate kadar çıkıyor. Suya, yağmura, tere karşı koruma sağladığının işareti olan IPX4 sertifikasına sahip LG TONE Free kulaklıklar, arama kalitesini en üst düzeye çıkaran yüksek performanslı yerleşik 3 mikrofona sahip.

