LGS 1. nakil sonuçları açıklandı! 2022 LGS 2. nakil başvurusu ne zaman, nereden yapılır? LGS boş kontenjanlar ve taban puanları belli mi?

2022 Yılı Ortaöğretim Kurumlarına Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçları 1 Ağustos Pazartesi günü açıklandı. Açıklanan sonuçların ardından 2. nakil işlemlerine dair tarihler merak ediliyor. Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvuruları devam ediyor. Peki LGS 2. nakil başvuruları ne zaman yapılacak? LGS boş kontejanları belli mi? işte tüm detaylar...

LGS 2. NAKİL BAŞVURU TARİHLERİ

Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 1 Ağustos ve 5 Ağustos tarihleri aralığında alınacak. Sonuçlar ise 8 Ağustos tarihinde açıklanacak.

Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak ancak tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.

E-OKUL LGS 2. NAKİL BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

LGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

LGS tercih sonuçları 25 Temmuz'da adayların erişimine açılmıştı. Sonuçların ardından LGS 1. nakil tercih başvurusunda bulunan adayların tercih sonuçları ise 1 Ağustos itibariyle açıklandı.

LGS TABAN PUANLARI VE BOŞ KONTEJANLAR

LGS taban puanları ve boş kontejanlar MEB tarafından yayımlandı.

LGS TABAN PUANLARI VE BOŞ KONTENJANLAR LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

