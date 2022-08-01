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LGS 1. nakil sonuçları açıklandı! 2022 LGS 2. nakil başvurusu ne zaman, nereden yapılır? LGS boş kontenjanlar ve taban puanları belli mi?

01.08.2022 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LGS 1. nakil tercih sonuçları 1 Ağustos Pazartesi (bugün) itibariyle açıklandı. LGS tercih sonuçlarına göre herhangi bir liseye yerleşemeyen adaylar, boş kontenjanlar ve sıralamalara göre LGS 1. ve 2. nakil işlemlerine başvuruyor. LGS 1. nakil işlemlerinin açıklanmasının ardından gözler 2. nakillere çevrildi. Peki LGS 2. nakil tercihleri ne zaman, nereden yapılır? LGS boş kontenjanlar ve taban puanları belli mi? İşte 2022 LGS nakilleri ile ilgili tüm merak edilen soruların yanıtları...

LGS 1. nakil sonuçları açıklandı! 2022 LGS 2. nakil başvurusu ne zaman, nereden yapılır? LGS boş kontenjanlar ve taban puanları belli mi?

2022 Yılı Ortaöğretim Kurumlarına Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçları 1 Ağustos Pazartesi günü açıklandı. Açıklanan sonuçların ardından 2. nakil işlemlerine dair tarihler merak ediliyor. Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvuruları devam ediyor. Peki LGS 2. nakil başvuruları ne zaman yapılacak? LGS boş kontejanları belli mi? işte tüm detaylar...

LGS 2. NAKİL BAŞVURU TARİHLERİ

Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 1 Ağustos ve 5 Ağustos tarihleri aralığında alınacak. Sonuçlar ise 8 Ağustos tarihinde açıklanacak.

lgs nakil

Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak ancak tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.

E-OKUL LGS 2. NAKİL BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

LGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

LGS tercih sonuçları 25 Temmuz'da adayların erişimine açılmıştı. Sonuçların ardından LGS 1. nakil tercih başvurusunda bulunan adayların tercih sonuçları ise 1 Ağustos itibariyle açıklandı.

lgs nakil başvuruları

LGS TABAN PUANLARI VE BOŞ KONTEJANLAR

LGS taban puanları ve boş kontejanlar MEB tarafından yayımlandı.

LGS TABAN PUANLARI VE BOŞ KONTENJANLAR LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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