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LGS 2. nakil sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? LGS nakil başvurularında kaç tercih hakkı var?

02.08.2022 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LGS tercih tercih sonuçları bilindiği üzere 25 Temmuz'da açıklanmıştı. Herhangi bir liseye yerleşemeyen lise adayları için sonuçların açıklanmasıyla beraber nakil dönemi de başlamış oldu. LGS 1. nakil işlemleri sona erdi, 2. nakil işlemleri devam ediyor. Peki LGS 2. nakil sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? MEB 2022 LGS nakil sonuçları ve detaylar haberimizde...

LGS 2. nakil sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? LGS nakil başvurularında kaç tercih hakkı var?

LGS 1. nakil işlemlerinin sonlanmasıyla 2. nakil dönemi gündeme geldi. 25 Temmuz'da açıklanan LGS sonuçlarının ardından herhangi bir liseye yerleşemeyen adaylar için nakil süreci başlamış oldu. Peki LGS 2. tercih, nakil sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanır? LGS nakil başvurularında kaç tercih hakkı var? İşte 2022 LGS tercih ve nakilleri hakkında tüm merak edilen soruların yanıtları...

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LGS 2. NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yerleştirmeye esas LGS 1. nakil tercih başvuruları 25 Temmuz - 29 Temmuz tarihleri arasında alındı. LGS 1. nakil tercih sonuçları ise 1 Ağustos 2022 Pazartesi tarihinde açıklandı. Sonuçlar meb.gov.tr adresi üzerinden duyuruldu.

Yerleştirmeye esas LGS 2. nakil tercih başvuruları 1 Ağustos - 5 Ağustos tarihleri arasında alınacak. LGS 1. nakil tercih sonuçları ise 8 Ağustos 2022 Pazartesi tarihinde paylaşılacak. Sonuçlar meb.gov.tr adresi üzerinden duyurulacak.

LGS NAKİL BAŞVURULARINDA KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

LGS nakil başvurularında öğrenciler, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3 tercih yapabilecek. Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.


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