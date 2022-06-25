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LGS 2022 sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB tarih verdi! İşte LGS 2022 sınav sonucu sorgulama ekranı

25.06.2022 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı sınava giren öğrenciler ve velileri tarafından merak konusu olurken Milli Eğitim Bakanlığı'ndan konuya ilişkin açıklamada bulunuldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi çerçevesinde yapılan merkezi sınavın sorunsuz bir şekilde tamamlandığını belirtip sonuçlar için tarih verdi. Peki LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte LGS sınav sonucu sorgulama ekranı...

LGS 2022 sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB tarih verdi! İşte LGS 2022 sınav sonucu sorgulama ekranı

LGS 2022 sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı ve Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamanın detayları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 'LGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2022?' sorusunun yanıtı Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklama ile yanıt buldu. İşte MEB LGS sınav sonuçları sorgulama ekranı...

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2022?

LGS sonuçlarının açıklanacağı tarih binlerce aday ve veli tarafından merak konusu oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı; Liselere Geçiş Sistemi sınavının sonuçlarının 30 Haziran'da açıklanacağını duyurdu.

Sonuçlar 30 Haziran'da "www.meb.gov.tr" internet adresinden sorgulanacak.

LGS SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

LGS sınav sonuçları 30 Haziran Perşembe günü "www.meb.gov.tr" internet adresinden sorgulanabilecek.

LGS BU DURUMLARDA GEÇERSİZ SAYILACAK

a. Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde öğrencinin sınava girmesi,

b. Cevap kâğıdının, sınav evrakı dönüş zarfından çıkmaması, eksik çıkması veya zarar görmüş olması,

c. Öğrencinin herhangi bir öğrenciden ya da dokümandan kopya çektiğinin veya kopya verdiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi,

ç. Cevap kâğıdının okunmasını engelleyecek gereksiz karalamalardan dolayı optik okuyucu tarafından okunamaması,

d. Geçerli kimlik belgesinin ibraz edilmemesi,

e. Başka öğrencinin sınav evrakının kullanılması,

f. Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi,

g. Öğrenci tarafından sınav evrakına zarar verilmesi (soru kitapçığını ve/veya cevap kâğıdını yırtmak, teslim etmemek ve benzeri) durumlarında Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi’nde belirtilen sınav kuralları ihlal edildiği için sınav görevlilerince hazırlanmış tutanaklar da dikkate alınarak öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.

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LGS Liselere Geçiş Sınavı
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