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LGS 2022 TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI! LGS 2022 tercihleri nereden, nasıl yapılır? İşte LGS lise tercih ekranı!

04.07.2022 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LGS tercih kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlandı. 5 Haziran Pazar günü 1 milyon 38 bin 492 öğrenci katıldığı sınav sonrası tercih süreci de başlamış oldu. Peki LGS 2022 tercihleri nereden, nasıl yapılır? LGS lise tercih ekranı ve merak edilen tüm soruların yanıtı haberimizde...

LGS 2022 TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI! LGS 2022 tercihleri nereden, nasıl yapılır? İşte LGS lise tercih ekranı!

LGS 2022 tercihlerinin nasıl ve nereden yapılacağı merak konusu oldu. Vatandaşlar internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Çok sayıda öğrenci, 20 Temmuz Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar tercih yapabilecek. LGS 2022 tercihleri nereden, nasıl yapılır yapılır? İşte LGS lise tercih ekranı...

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LGS TERCİHLERİ NEREDEN, NASIL YAPILIR 2022?

MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) tarafından yayınlanan kılavuzda LGS tercihlerinin 4 Temmuz Pazartesi günü başlayacağı bilgisini paylaşmıştı.

LGS tercih işlemleri 4 Temmuz itibarıyla başladı.

Tercihler 20 Temmuz saat 17.00'ye kadar devam edecek.

LGS sonuçları 2022 açıklandı mı?

LGS MERKEZİ YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Merkezi yerleştirme; merkezi sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına tercihler doğrultusunda merkezi sınav puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Öğrenciler, sınavla öğrenci alan okullar listesinden 10 okula kadar tercih yapabilecekler.

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Merkezi sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğüne göre tercihler doğrultusunda yerleştirme yapılacak.

Sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği hâlinde sırasıyla Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğüne, sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne, 8'inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılacak.

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MEB YEREL YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Yerel yerleştirme işlemleri okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il, ilçe millî eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara sırasıyla öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanının üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılacak.

Değerlendirmede eşitlik olması durumunda sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne bakılarak yerleştirme yapılacak.

LGS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

LGS sınav sonuçları MEB'in "www.meb.gov.tr" adresinde yer aldı. LGS tercih kılavuzu da yayınlandı. Kılavuz için, "https://cdn.eba.gov.tr/yardimcikaynaklar/2022/06/Ortaogretime_Gecis_Tercih_ve_Yerlestirme_Kilavuzu_2022.pd" adresini ziyaret edebilirsiniz.

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