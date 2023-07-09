LGS 2023 TERCİH TARİHLERİ 2023: LGS tercihleri ne zaman bitiyor? MEB e okul ile lise tercihleri nerede, nasıl yapılır? MEB açıkladı!

LGS tercih tarihleri Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi ya da Meslek Lisesi'ne girmek isteyen adaylar tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. "2023 LGS tercihleri bitiş tarihi hangi gün?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Tercihler; taban puanları, kontenjan ve başarı sıralaması dikkate alınarak yapılıyor. İşte LGS 2023 tercih tarihleri...

LGS TERCİH TARİHLERİ 2023

LGS tercih tarihleri ile ilgili detaylar günler önce MEB tarafından duyuruldu.

2023 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu yayımlandı ve LGS tercih süreci 3 Temmuz itibarıyla başladı.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak ortaöğretim kurumları tercih süreci 19 Temmuz 2023 tarihinde sona erecek.

LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından e-Okul internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.



LGS yerleştirme sürecinde tercih listelerinin elektronik ortamda yapabilmesi için hazırlanan iki ayrı tercih robotu, birinci ve ikinci yerleştirmeye esas nakil sonuçlarına göre güncellenerek süreç bitene kadar erişime açık olacak.



