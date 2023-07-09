EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. LGS 2023 TERCİH TARİHLERİ 2023: LGS tercihleri ne zaman bitiyor? MEB e okul ile lise tercihleri nerede, nasıl yapılır? MEB açıkladı!

LGS 2023 TERCİH TARİHLERİ 2023: LGS tercihleri ne zaman bitiyor? MEB e okul ile lise tercihleri nerede, nasıl yapılır? MEB açıkladı!

09.07.2023 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LGS tercih tarihleri ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Lise adaylarının katıldığı sınav 4 Haziran Pazar günü gerçekleşti. Sınavın tamamlanmasının ardından merakla beklenen tercih dönemi geldi. Adaylar 3 Temmuz Pazartesi günü itibariyle tercihlerini yapmaya başladılar. Peki, LGS tercihleri ne zaman bitiyor? MEB e okul ile lise tercihleri nerede, nasıl yapılır?

LGS tercih tarihleri Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi ya da Meslek Lisesi'ne girmek isteyen adaylar tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. "2023 LGS tercihleri bitiş tarihi hangi gün?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Tercihler; taban puanları, kontenjan ve başarı sıralaması dikkate alınarak yapılıyor. İşte LGS 2023 tercih tarihleri...

j5

LGS TERCİH TARİHLERİ 2023

LGS tercih tarihleri ile ilgili detaylar günler önce MEB tarafından duyuruldu.

2023 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu yayımlandı ve LGS tercih süreci 3 Temmuz itibarıyla başladı.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak ortaöğretim kurumları tercih süreci 19 Temmuz 2023 tarihinde sona erecek.

LGS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

LGS OPTİK

LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından e-Okul internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.
MEB
LGS yerleştirme sürecinde tercih listelerinin elektronik ortamda yapabilmesi için hazırlanan iki ayrı tercih robotu, birinci ve ikinci yerleştirmeye esas nakil sonuçlarına göre güncellenerek süreç bitene kadar erişime açık olacak.

LGS TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İlk ders zili 11 Eylül'de! Merak edilen takvim açıklandıİlk ders zili 11 Eylül'de! Merak edilen takvim açıklandı
Anahtar Kelimeler:
lgs tercih ekranı lgs tercih kılavuzu lgs tercih nasıl yapılır lgs tercıhlerı nasıl yapılır

En Çok Okunan Eğitim Haberler

LGS tercih robotu ile lise tercihleri nasıl yapılır?

LGS tercih robotu ile lise tercihleri nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Köyü çıplaklar bastı! Köylü canından bezip evlerini terk etti

Köyü çıplaklar bastı! Köylü canından bezip evlerini terk etti

Fiyatı düştü! Tasarım ödüllü Cosori airfryerda kaçırılmayacak fırsat

Fiyatı düştü! Tasarım ödüllü Cosori airfryerda kaçırılmayacak fırsat

Fenomen sevgilisine restoranda kucak dansı yaptı! Cezası ağır oldu

Fenomen sevgilisine restoranda kucak dansı yaptı! Cezası ağır oldu

Bikini altının ipleri kayaya takılıp çözüldü! Zor anlar yaşadı

Bikini altının ipleri kayaya takılıp çözüldü! Zor anlar yaşadı

Altınyıldız Classics, Kiğılı... İster klasik ister spor, tarzınızı yansıtacak kaliteli ürünlerde indirim

Altınyıldız Classics, Kiğılı... İster klasik ister spor, tarzınızı yansıtacak kaliteli ürünlerde indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.