LGS 3. TERCİH TARİHİ 2023: LGS 3. tercihler ne zaman, lise üçüncü nakil işlemleri nasıl yapılır?

LGS lise 3. nakil tercihleri hakkında yapılan araştırmalar hız kazandı. Bilindiği üzere lise ikinci nakil tercih başvuruları 31 Temmuz-4 Ağustos tarihleri arasında alındı. MEB başvuru sonuçlarını sınava giren adaylar için 7 Ağustos'ta yayımladı. Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler MEB tarafından LGS 3. nakil sürecine dair yapılan açıklamaları inceliyor. İşte, LGS lise 3. nakil tercih tarihi ve ayrıntılar...

2023 LGS'DE YERLEŞEMEYENLER NE YAPACAK?

LGS 2.nakil sürecinden hiçbir okula yerleşmeyen öğrenciler İl/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvurularını yapacaklar.

LİSE 3. TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca 3. nakil yerleştirme başvuruları 8 Ağustos itibarıyla alınmaya başlandı.

Süreç 16 Ağustos'a sona erecek ve 18 Ağustos'ta yerleştirme süreci tamamlanacak.

Öte yandan Okul ve kurumlar yatılılık başvurularını 22 - 25 Ağustos tarihleri arasında alacak. 31 Ağustos'ta ise yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek.

Tüm işlemlerin ardından sistemden otomatik olarak lise kayıtları gerçekleştirilecek.

