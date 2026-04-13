EĞİTİM

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber

LGS başvuru süresi uzatıldı

Milli Eğitim Bakanlığınca 13 Haziran'da düzenlenecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın başvuru süresi 15 Nisan Çarşamba gününe kadar uzatıldı. Çeşitli nedenlerle başvuru yapamayan öğrencilerin mağduriyet yaşamaması adına başvuru süresinin uzatılmasına karar verildi.

LGS kapsamında gerçekleştirilecek ‘Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav’a yönelik başvurular 23 Mart-10 Nisan 2026 tarihleri arasında alınmıştı. 10 Nisan Cuma günü saat 23.59 itibarıyla sona eren öğrenci başvurularının okul müdürlükleri tarafından onaylanması sürecinin ise bugün saat 23.59’a kadar devam edeceği duyurulmuştu. Çeşitli nedenlerle başvuru yapamayan öğrencilerin mağduriyet yaşamaması adına başvuru süresinin uzatılmasına karar verildi.

BAŞVURULAR E-OKUL ÜZERİNDEN

Bu doğrultuda; öğrenci başvuru süresi 15 Nisan Çarşamba günü saat 23.59'a kadar, okul müdürlükleri tarafından yapılacak başvuru onayları ise 16 Nisan Perşembe günü saat 23.59’a kadar uzatıldı. Katılımın isteğe bağlı olduğu merkezi sınav için başvurular, 15 Nisan saat 23.59'a kadar ‘e-Okul’ üzerinden yapılabilecek.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.