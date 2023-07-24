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LGS BOŞ KONTENJANLAR VE TABAN PUANLARI 2023: LGS boş kontenjanlar ne zaman açıklanacak? Lise yerleştirmeleri 2. ek tercih tarihleri

24.07.2023 09:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LGS boş kontenjanlar ve taban puanları hakkında detaylar lise yerleştirme sonuçlarının bugün açıklanacak olması nedeniyle merak konusu oldu. Lise yerleştirme sonuçları açıklaması için geri sayım sürüyor. Lise yerleştirme sonuçları, Meb.gov.tr ve e-Okul üzerinden erişime açılacak. Öte yandan birçok kişi "2023 LGS boş kontenjanlar ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, 2023 LGS boş kontenjan, taban puanları ve yüzdelik dilimleri ile ilgili detaylar...

LGS boş kontenjanlar ve taban puanları için yapılan araştırmalar, lise yerleştirme sonuçlarının meb.gov.tr ekranından erişime açılacak olması nedeniyle hız kazandı. Fen liseleri başta olmak üzere mesleki ve teknik Anadolu liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları için tercihlerini tamamlayan öğrencilerin gözü MEB'den gelecek açıklamaya çevrildi. LGS boş kontenjan, taban puanları ve yüzdelik dilimleri internette araştırılıyor. İşte LGS ek tercih sürecine ilişkin detaylar...

LGS 2. EK TERCİH NE ZAMAN?

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 24 - 28 Temmuz 2023

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 31 Temmuz 2023

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 31 - 04 Ağustos 2023

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 7 Ağustos 2023

LGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI İÇİN GÖZLER MEB'DE

LGS tercih sonuçlaro ve boş kalan kontenjanlar, bugün (24 Temmuz 2023 Pazartesi) Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak.

Lise yerleştirme sonuçları henüz açıklanmadı. MEB'den açıklama geldiğinde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

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LGS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

LGS tercih süreci sona erdi. Öğrenciler, "merkezî sınav puanı ile öğrenci alan okullar", "yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar" ve "pansiyonlu okullar" olmak üzere üç grupta yerleştirilecek.

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LGS tercih sürecinde listelerini gönderen adaylar sonuçların açıklamasını bekliyor.

LGS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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LGS BOŞ KONTENJANLAR NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

LGS tercih sonuçlarına göre boş kontenjan ve lise taban puanları bilgisi okullara yerleştirmelerin ardından MEB tarafından açıklanacak.

LGS TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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LGS taban puanları

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