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LGS BOŞ KONTENJANLAR VE TABAN PUANLARI 2023: LGS boş kontenjanlar, yüzdelik dilim ve taban puanları açıklandı mı? Gözler MEB'de!

25.07.2023 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LGS boş kontenjanlar ve taban puanları Liselere Geçiş Sistemi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından merak konusu oldu. Beklenen açıklama geçtiğimiz gün MEB tarafından yapıldı. Öte yandan birçok kişi arama motorlarında lise 1. nakil, yerleştirmeye esas nakil işlemleri hakkında sorgulama yapıyor. Peki, 2023 LGS boş kontenjanlar, yüzdelik dilim ve taban puanları açıklandı mı? İşte LGS taban puanları ile ilgili detaylar...

LGS boş kontenjanlar ve taban puanları ile ilgili yapılan araştırmalar hız kazandı. Lise tercih sonuçları geçtiğimiz gün meb.gov.tr ekranından erişime açıldı. Fen liseleri başta olmak üzere mesleki ve teknik Anadolu liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları için tercihlerini tamamlayan öğrenciler sonuçları öğrendi. Öte yandan birçok kişi internette lise 1. nakil, yerleştirmeye esas nakil işlemleri konusunda araştırma yapıyor. "2023 LGS boş kontenjanlar ve taban puanları açıklandı mı?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. LGS taban puanları hakkında ayrıntılar haberimizde...

LGS BOŞ KONTENJANLAR NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

LGS tercih sonuçlarına göre boş kontenjan ve lise taban puanları bilgisi okullara yerleştirmelerin ardından MEB tarafından açıklanacak.

LGS İKİNCİ TERCİHLERİ NASIL YAPILIR, NE ZAMAN SONA ERECEK?

LGS ile yerleştirmeye esas 1. nakil için tercih başvurularının alınması 24 Temmuz itibarıyla başladı.

Son gün 28 Temmuz olarak açıklandı.

  1. MEB'den yapılan açıklamaya göre 1. nakil sonuçları 31 Temmuz'da belli olacak.

İkinci nakil tercih başvuruları ise 31 Temmuz-4 Ağustos tarihleri arasında alınacak, sonuçlar 7 Ağustos'ta ilan edilecek.

2023 LGS EK TERCİH TARİHLERİ

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 24 - 28 Temmuz 2023

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 31 Temmuz 2023

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 31 - 04 Ağustos 2023

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 7 Ağustos 2023

LGS 2

LGS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

LGS 3

LGS tercih sürecinde listelerini gönderen adaylar sonuçları MEB'in internet sitesinden öğrenebiliyor.

LGS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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