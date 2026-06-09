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LGS'de bu yıl ilk kez uygulanacak! Öğrenciler tercihlerine göre ayrılacak

MEB, 13 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav öncesinde dikkat çeken bir uygulamayı hayata geçiriyor. Bu yıl ilk kez öğrencilere beslenme paketi dağıtılacak, paketi istemeyen öğrenciler ise farklı salonlarda sınava girecek.

LGS'de bu yıl ilk kez uygulanacak! Öğrenciler tercihlerine göre ayrılacak
Sedef Karatay Bingül

LGS, 13 Haziran Cumartesi günü yurt içinde 81 il ve 920 ilçede, 4 bin 244 binada 1 milyon 22 bin 104 öğrenci; yurt dışında ise 8 ülke ve 11 sınav merkezinde 554 öğrenci olmak üzere toplam 1 milyon 22 bin 658 adayın katılımıyla gerçekleştirilecek.

MEB İLK KEZ UYGULANACAK YENİ UYGULAMASINI DUYURDU

MEB'in yeni uygulamasına göre, sınavın sözel ve sayısal oturumları arasındaki molada öğrencilerin enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla "kuru meyveli yulaf bar, ceviz, kuru üzüm ve su"dan oluşan beslenme paketi dağıtılacak.

Velilerin e-Okul sistemi üzerinden yaptığı başvurular sonucunda 924 bin 191 öğrencinin beslenme paketinden yararlanacağı belirlendi. Bu sayı, sınava girecek adayların yaklaşık yüzde 91'ine karşılık geliyor.

MEB, "Merkezi sınava başvuru sırasında e-Okul sistemi üzerinden talepte bulunan velilerin çocuklarına verilecek beslenme paketinden yararlanacak öğrenci sayısı, belli oldu. Bu kapsamda yurt içi ve yurt dışında sınava girecek 1 milyon 22 bin 658 öğrenciden yaklaşık yüzde 91'ine beslenme paketi dağıtılacak. Böylelikle 924 bin 191 öğrenci, sınavın iki oturumu arasında beslenme paketinden faydalanmış olacak."

LGS de bu yıl ilk kez uygulanacak! Öğrenciler tercihlerine göre ayrılacak 1

ÖĞRENCİLER BESLENME PAKETİ TALEP DURUMLARINA GÖRE OKULLARA YERLEŞTİRİLDİ

MEB'in aldığı karara göre öğrenciler, beslenme paketi talep durumlarına göre okullara yerleştirildi.

Beslenme paketi istemeyen öğrenci sayısının 40'ın altında olduğu ilçelerde ise bu öğrenciler, beslenme paketi isteyen öğrencilerle aynı binalarda ancak farklı salonlarda sınava girecek.

Böylece sınav günü beslenme paketi alacak ve almayacak öğrenciler ayrı salonlarda veya ayrı binalarda bulunacak. Uygulama, LGS tarihinde ilk kez hayata geçirilecek.

Yurt dışında sınava katılacak öğrencilere ise su hariç beslenme paketlerinin sınav evraklarıyla birlikte ulaştırılacağı açıklandı.

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