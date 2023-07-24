LGS'de komşu kayıt alanı nedir, ne anlama gelir? 2023 MEB LGS komşu kayıt alanındaki okullara nasıl nakil yaptırılır?

LGS komşu kayıt alanı ile ilgili detaylar merak konusu oldu. LGS yerel yerleştirme listesinde yer alan ilk 3 okul kayıt alanında olmak durumundadır. Fakat 4 ve 5. tercihe komşu kayıt alanından okul yazılabilir. İşte LGS komşu kayıt alanı hakkında merak edilenler...

KOMŞU KAYIT ALANINDAKİ OKULLAR İÇİN TERCİH YAPILABİLİR Mİ?

LGS kapsamında yerel yerleştirme listesinde ilk 3 okul kayıt alanında yer almak zorundadır.

Fakat, 4 ve 5. tercihe komşu kayıt alanından okul yazılabilir.

Öte yandan diğer kayıt alanından da okul yazılabilmektedir.

"Komşu Kayıt Alanında" ibaresi, öğrencinin ikamet adresine göre komşu kayıt alanındaki okulları belirtir. Tercih edilen lise bakımından, öğrenciler ikamet adresine göre bulunduğu kayıt alanından okul tercih etmeleri durumunda, aynı okulu tercih eden komşu kayıt alanındaki öğrencilerden öncelikli yerleştirilecektir. Yerleştirmede okul başarı puanı (OBP) yüksek olan öğrenciler öncelikli olarak yerleştirilecektir.

KOMŞU KAYIT ALANINDA YER ALAN OKULLARA NASIL KAYIT YAPTIRILIR?

Yerel yerleştirme listesinde en fazla 5 okul tercih hakkı bulunmaktadır. Yerel yerleştirme listesindeki ilk 3 tercihin kayıt alanından okullar olması zorunludur. Tercih sırası fark etmeksizin aynı türden (Anadolu Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi) en fazla 3 okul tercih edilebilir.

LGS'de tercih ekranında "yeşil" renk, öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu kayıt alanındaki okulları; "mavi" renk, komşu kayıt alanında yer alan okulları; "kırmızı" renk ise il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarını ifade eder.

Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, merkezi sınavla öğrenci alan okullar ekranından en fazla 10, pansiyonlu okullar tercih ekranından da en fazla 5 olmak üzere toplamda 20 tercih yapabilirler.

LGS TERCİH SONUÇLARI BELLİ OLDU

LGS tercih tarihleri ile ilgili detaylar günler önce MEB tarafından duyuruldu.

LGS tercih süreci 3 Temmuz'da başlayıp 19 Temmuz'da sona erdi.

LGS tercih sonuçları MEB tarafından açıklandı.

MEB LGS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Öğrenciler, "merkezî sınav puanı ile öğrenci alan okullar", "yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar" ve "pansiyonlu okullar" olmak üzere üç grupta yerleştirilecek.

LGS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

